نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير النائم كم عمره؟.. قصة الوليد بن خالد الذي حرك يديه رغم الغيبوبة التي استمرت 17 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأمير النائم كم عمره يسأل عدد كبير من الأشخاص داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث أنه هو الوليد بن خالد بن طلال الذي تعرض إلى حادث سيارة ، وفقد الوعي بشكل تام ودخل في غيبوبة كبيره استمرت 17 عام ولكن والدة الوليد بن خالد لم يفقد الأمل في الشفاء وخاصة بعد أن حرك الوليد أصابعه، وقد أوضح الأطباء أن أجهزة الجسم وما زالت تعمل، فما هي قصة الأمير المؤلمة التي تبكي الكثير من الشعب السعودي هذا ما سنتعرف عليه في موقعنا ثقفني خلال السطور التالية.

الأمير النائم كم عمره

يبلغ من العمر حوالي 32 عام حيث أنه من مواليد عام 1987، وقد تعرض إلى حادث اليم في عام 2005، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 18 عام وهو الأمير الوليد بن خالد بن طلال موال ده الأمير خالد بن طلال الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويكون المليونير الأمير الوليد بن طلال عمه وهو رجل أعمال مشكور، وقد تعرض الأمير إلى حادث سيارة أثناء مروره في الطريق العام واستمر من 2005 إلى وقتنا هذا، حيث أن الأمير كان في مدينة لندن يقوم بالدراسة في الكلية العسكرية قبل هذا الحادث الأليم.

و تعرض له أثناء قيادته للسيارة مع اثنين من الأصدقاء وفي التاريخ بسرعة كبيرة تسببت له في دخول غيبوبة ثم فقد الوعي، وظل نائما إلى وقتنا هذا ولكن الأجهزة تعمل ولم تتوقف وهنا كامل وحيد على أن يعيش عليه والده حيث أن جميع التقارير تؤكد وفاة الأمير دماغين وبمجرد أن يرفع الأطباء هذه الأجهزة سوف يتم إعلان خبر الوفاة في الحال لكن والده رفض، ذلك ومتمسك بأمل شفاء ابنه وتماثله في الحياة.





حاله الأمير النائم الصحية

منذ أن وقع حادث الأمير الوليد بن خالد بن طلال القديم التي قربت على 17 عاما فإن الأطباء مختلفون في علاجه، حيث أن هناك عدد كبير من الأطباء الذي يتكون من ثلاثة أطباء أمريكيين وطبيب آخر أسباني حاولوا أن يقفوا نزيف رأسه ونجحت المحاولات الطبي.

وتم وقف هذا النزيف إلا أن الغيبوبة حتى الآن لم يعرف سببها بالرغم أن الأطباء يتوقعون أن تكون الوفاة السريرية الأمير النائم من ساعتين إلى 72 ساعة بعد الحادث ألا أن التوقعات خلفت ذلك ولا يزال الأمير الوليد بن خالد بن طلال على قيد الحياة والقلب ينبض والرئتين يعملان بشكل كامل من خلال الأجهزة و هو الآن موجود داخل جناح خاص في مستشفى حتى خصوصي بالرياض في المملكة العربية السعودية.