التقديم على تمويل إمكان من مصرف الراجحي ومستندات التقديم 1443

منتجات إمكان الراجحي، يمتلك مصرف الراجحي لشهرة كبيرة في المملكة لتنوع خدماته وجودته المميزة في تقديم تلك الخدمات، ومن ضمن تلك الخدمات هي تقديم منتجات إمكان الراجحي وشركة إمكان من الشركات السعودية الكبرى التي توفر عروضها وبرامجها التمويلية لجميع الفئات في المملكة، وفيما يلي نضع لكم أهم شروط التقديم على منتجات إمكان الراجحي.

ما هي منتجات إمكان الراجحي

يساهم مصرف الراجحي في شركة إمكان برأس مال يصل لأكثر من 25000000000 ريال سعودي ويوفر المصرف الكثير من تلك المنتجات المصرفية للعملاء والتي تتمثل في:

بطاقات الفيزا الائتمانية: سواء كانت البلاستيكية أو الذهبية أو مسبقة الدفع والبلاتينيوم. خدمات الحسابات سواء الحالية أو الفردية أو الايبان. الشيكات البنكية. وخدمات مباشر الأفراد من الراجحي. التمويلات المختلفة سواء الشخصية أو السيارة أو المنزل أو الزواج. الحوالات الخارجية والسحب الدولي.

شروط التقديم على تمويل إمكان الراجحي

وقد حُددت النقاط التالية من قبل مصرف الراجحي من أجل الراغبين في الحصول على قرض إمكان الراجحي والاستفادة منه وهي:

العمر المسموح به للمتقدمين على القرض من عشرين عامًا إلى ستين عامًا أما عمر المتقاعدين يجب ألا يتخطى سبعين عامًا. يجب أن يكون المتقدم أحد موظفي القطاع العام أو الخاص. مع العلم أن أدنى قيمة لتمويل إمكان الراجحي هو ألف ريال سعودي. وجود كشف حساب مصرفي للعميل المتقدم. في حالة كانت نسبة التمويل أكثر من خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تكون نسبة استقطاب التمويل 45% من راتبه. وجود حساب ساري في مصرف الراجحي للمتقدمين على قرض إمكان من الراجحي.

مستندات تمويل إمكان الراجحي للتقديم على التمويل

أما عن الوثائق المطلوبة من مصرف الراجحي من العملاء الراغبين في التقديم على مصرف الراجحي فهي: