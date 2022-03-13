نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الدراسة في شهر رمضان في السعودية مدير التعليم يوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية الدراسة في شهر رمضان، بعدما بدء شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان الفضيل فإن معظم البحث الآتي من الطلاب بهدف التعرف على آلية الدراسة في رمضان وهل ستكون حضارية أو إلكترونية وكيف ستكون الدراسة، وفي هذا أجاب مدير التعليم العام في الرياض وأوضح أن الدراسة في رمضان حضورية أي بحضور الطلاب ولن يكون هناك اعتماد على الآلية الإلكترونية بشكل كبير، حيث سيكون بداية شهر رمضان هو استكمال الفصل الدراسي الثالث بالمملكة المقرر بدايته في السابع عشر من شهر شعبان، أما عن مواعيد الدراسة في رمضان بالسعودية فلم تحدد إلى الآن وقبلها بفترة بسيطة سيتم تحديد المواعيد.

آلية الدراسة في شهر رمضان بالمملكة

أوضح مدير التعليم العام في محادثة هاتفية لقناة الإخبارية أن الدراسة في شهر رمضان حضورية حيث سيكون الطلاب قد بدأوا الدراسة في الفصل الدراسي الثالث قبلها بأسبوعين تقريبًا وهذا هو المحدد حسب برنامج الدراسة المقرر من وزارة التربية والتعليم، أما عن المواعيد المحددة لبدء اليوم الدراسي أو نهايته فهي لم تحدد إلى الآن وفي حينها ستقوم الوزارة بالإعلان عن مواعيدها لكافة المدارس لاطلاع الطلاب والمعلمين بها للبدء في العمل بها مع بداية شهر رمضان.

الدراسة في شهر رمضان بالمملكة

الدراسة هذا العام في شهر رمضان ستكون استكمالًا للفصل الدراسي الثالث للطلاب الذي من المقرر أن تكون البداية له في 17 شعبان ويستمر ثلاثة أشهر تقريبًا لينتهي في بداية شهر ذي الحجة أي نهاية شهر يونيو، ويعتبر رمضان القادم هو رمضان الأول للدراسة به بعد توقف استمر لمدة أربعة عشر عامًا بدون الدراسة في رمضان، وتستمر الدراسة في شهر رمضان حتى يوم الرابع والعشرين من الشهر والفترة المتبقية هي إجازة عيد الفطر حسب تقويم الدراسة في العام الدراسي الجديد.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1443

مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني قام الوهيبي مدير التعليم العام بزيارة عدد من المدارس بتفقد أحوال الطلاب أثناء الاختبارات وقد انتهى الطلاب في الفترة الحالية من اختبارات العملية ومع بداية الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات التحريرية للمراحل التعليمية بأكملها.