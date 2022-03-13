عليك أن تتبع بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من استخراج شهادات الطلاب باستخدام رقم الهوية من نظام نور، وهذه الخدمة الموفرة من قبل المنصة، وتصبح النتيجة متاحة بعد أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وبإمكان الطلاب أن يعرفوا نتيجتهم من خلال الحساب الخاص بهم بمنصة مدرستي، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنشرح لكم تفاصيل شهادات الطلاب برقم الهوية عبر نور.

شهادات الطلاب برقم الهوية عبر نور

بإمكانك أن تستخرج نتيجتك من خلال منصة نور، وباستخدام رقم الهوية عن طريق القيام ببعض الأمور وهي كالآتي:

تدخل نظام نور الخاص بالنتائج مباشرة.

تضغط فوق كلمة نسيت اسم المستخدم.

تكتب رقم هوية طالب بالمكان المخصص له.

تدخل رمز التحقق ومن بعد ذلك تنقر على كلمة التالي.

تتبع جميع التعليمات حتى تتمكن من استعادة اسم المستخدم وكلمة السر.

ترجع للصفحة الرئيسية بنظام نور.

تدخل اسم المستخدم وتكتب كلمة السر.

تكتب رمز الصورة وتضغط على كلمة تسجيل الدخول.

تنقل على التقارير المتواجدة بواجهة الحساب بنظام نور.

تختار الأشعار الأكاديميمن بين التقارير الأخرى.

تطلع على درجات الطلاب المتوفرة.

نتائج نور باستخدام رقم الهوية فقط

بإمكان المستخدمين وكذلك أولياء الأمور أن يطلعوا على النتيجة من خلال استخدام بعض الخطوات التي تلزم لذلك عن طريق استخدام رقم الهوية، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

تزور منصة نور للنتائج.

تضغط فوق كلمة نسيت كلمة السر.

تكتب رقم هوية ولي الأمر.

تضغط فوق كلمة التالي حتى يتم الاستعادة من خلال رقم الهاتف.

تدخل رقم الهاتف وتضغط فوق كلمة إرسال.

تجري التحقق المطلوب وتنشئ كلمة سر جديدة وتؤكدها.

تضغط فوق كلمة حفظ بعد أن تنتهي من الاستعادة للبيانات.

ترجع لصفحة تسجيل الدخول المتواجد بنظام نور.

تدخل اسم المستخدم المرسل إليك برسالة نصية.

تكتب كلمة السر الجديدة وتدخل رمز التحقق.

تضغط فوق تسجيل الدخول.

تنقر على الإشعار بالنتيجة الخاصة بالطالب عبر تبويب أحد الأبناء.

تطلع على نتائج الطلاب وفقما تم توفيرها بنظام نور.

نظام نور

إن المعلمين يرسلوا درجات الطلاب من خلال نظام نور بعد أن تنتهي كافة الاختبارات ويعتمدها مدير المدرسة، ثم تفحص بشكل جيد وتغلق تماماً، ويستطيع بعد ذلك الطلاب أن يطلعوا على نتائجهم من خلال نظام نور، حيث أن الوزارة تعتمد على هذا النظام في إعلان النتائج، كما أن منصة نور بها الكثير من الخدمات الأخرى التي بإمكانهم أن يتمتعوا بها بمجرد التسجيل.