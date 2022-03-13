نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن .. اعلان ارمكو سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية المُطبقة اليوم الاحد 13/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث عن سعر البنزين في السعودية خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ تزايد ملحوظ في الأسعار نتيجة التذبذب الحادث وعدم الاستقرار، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط الذي يتم تصديره داخل كثير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات التي نشهدها في وقتنا الحالي بين بعض الدول، مما أثر بشكل كبير على أسعار كثير من الموارد المستهلكة أدى إلى ارتفاع قيمتها.

اعلان ارمكو سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية

قشركة أرامكو عادة ما تقوم بالإعلان عن أسعار البنزين خلال العاشر من الشهر الميلادي، لذا فالاسعار التي يتم ذكرها تاليا ستصبح غير سارية، وذلك بمجرد حلول اليوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري 2022 م، حيث تعلن الأسعار الجديدة خلال اليوم العاشر منه والذي يوافق غدا الخميس 10 مارس، وسيتم العمل بتلك الأسعار بداية من اليوم التالي حتى حلول العاشر من أبريل المقبل 2022 م.

أعلنت الشركة عز أسعار النفط ومشتقاته داخلها خلال الشهر الماضي، وكان هناك اختلاف واضح في الأسعار وذلك كالتالي:

قيمة لتر البنزين من فئة 91 تقدر بـ 2.18 ريال سعودي.

وصل سعر بنزين فئة 95 إلى 2.33 ريال سعودي.

بينما كان ثمن اللتر من الديزل 0.63 ريال سعودي.

بلغت قيمة اللتر الواحد من غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

أما بالنسبة لقيمة الكيروسين فقد بلغ سعر اللتر منه 0.70 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022



كثيرا ما تقوم الشركة بتقديم العديد من النصائح التي من شأنها أن تفيد كافة المستهلكين، حيث أشارت إلى أن هناك أنواع معينة من البنزين بنصح باستعمالها عن الأنواع الأخرى، على سبيل المثال يعد بنزين فئة 91 النوع الأنسب لكثير من السيارات الحديثة المتواجدة داخل المملكة، أما بالنسبة للسيارات التي تتميز بالأداء العالي فيعد بنزين 95 الأنسب لها، ويجب التنويه على أن الأسعار المقدمة من قبل الشركة بصفة دورية شهريا يجب الالتزام بها وعدم الحياد عنها، وأنها تبذل أقصى الجهود لتخفيف بعض من الأعباء المالية، في ظل ارتفاع الأسعار بالشكل الغير مرغوب به في الوقت الحاضر، ونتابعكم معكم أي تغيير في سعر البنزين من موقعنا.



أعلى خلال الأيام القليلة نلاحظ أيضا أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالنفط وتوابعه ارتفعت في جميع الدول العربية، بل والعالم أجمع وليس داخل المملكة السعودية فقط، ولكن يصبح الأمر أكثر وضوحا في الدول التي تقوم بتصدير النفط أمثال المملكة السعودية وغيرها، ونظرا للحرب القائمة بين كل روسيا وأوكرانيا نجد الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته في تزايد مستمر، فالجميع يأمل عدم زيادة الأمر سوءا وانخفاض الأسعار ولو قليلا بعض الشيء.