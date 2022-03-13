نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم السكني للمطلقة والأرملة وما قنوات التواصل مع سكني رابط التسجيل عبر sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم سكني للمطلقة والأرملة من أكثر الكلمات التي يجري عليها بحث من خلال محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سوف نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز للإجابة عن كافة الاستفسارات التي تدور في أذهانكم، ويعد برنامج سكني من أهم برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة، والذي يعمل على توفير مسكن مناسب للمستحقين للدعم السكني وفق شروط استحقاق الدعم، والتي تم وضعها بحرص شديد من قبل وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية حتى يصل الدعم لمستحقيه ويؤتي الثمار المرجوة منه.

ويستهدف دعم سكني الأسر الأقل دخلاً والتي لا تستطيع الحصول على سكن مناسب، سواء كان المتقدم موظفاً أو غير موظف، كما أن للمطلقة الحق في الحصول على الدعم لكن بشروط وكذلك الأرملة وهذا ما سوف نوضحه في هذا المقال، ولا يحق للأعزب الحصول على دعم سكني حيث يشترط أن يكون المستفيد أسرة مكونة من زوج وزوجة أو امرأة مطلقة أو أرملة وفق شروط معينة.

شروط دعم سكني للمطلقة والأرملة

يجب أن تتوفر في المرأة المطلقة والأرملة شروط استحقاق دعم سكني العامة، كونها سعودية الجنسية ومقيمة داخل المملكة وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى عدم امتلاكها لمسكن مناسب وعدم الاستفادة من دعم سكني قبل ذلك وغير مالكه لأصول تمكنها من شراء سكن مناسب، هذه شروط عامة يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على الدعم أما بالنسبة للمرأة المطلقة يجب أن يكون مر على طلاقها عامين على الأقل، وكذلك الأرملة أياً كان سنهما وكذلك من تجاوز سنها 25 سنة دون زواج.

ما هي قنوات التواصل مع سكني

يقدم برنامج سكني العديد من قنوات التواصل حتى يتلقى استفسارات المستفيدين والمواطنين الراغبين في الحصول على دعم سكني. وهذه القنوات تتمثل في الآتي:-

مركز العناية بالمستفيدين:- 199090، أوقات العمل: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً من الأحد وحتى الخميس. منصة التواصل الاجتماعي تويتر @saudihousingcc: أوقات العمل 24 ساعة طوال الأسبوع. واتساب الأعمال:- 0554199090 أوقات العمل 8-4 من الأحد إلى الخميس. الفروع:- أوقات العمل من الساعة الثامنة إلى الثانية ونصف ظهراً من الأحد إلى الخميس.

هل يحق للزوج والزوجة الاستفادة من الدعم معاً

لا يحق يستطيع فرد واحد في الأسرة الاستفادة من الدعم.