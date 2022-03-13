قسط 500 ألف بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد وبهامش ربح منافس

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قسط 500 ألف بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي متاح للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة حيث يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذا التمويل بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط ، بالإضافة إلى إجراءات سريعة وفورية للحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل. التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تعتبر الشركة السعودية للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية أيضاً.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الحصول على مبالغ مالية من خلال هذا العرض تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي لجميع العملاء بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

التمويل الشخصي متاح لجميع الأفراد بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.

تعمل الشركة السعودية للتمويل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، وذلك من خلال سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.

توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي على أطول مدة سداد ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل من المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر خاص بالعميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يجب لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، تقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل. عمر شويل - جدة قسط 500 ألف بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد وبهامش ربح منافس - ثقفني

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