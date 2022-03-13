بدون كفيل ولا تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى وقسط المبلغ علي 5 سنوات

بدون كفيل ولا تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما يساعد هذا العرض التمويلي العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أطول فترة سداد ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ويتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

بدون كفيل ولا تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى

تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة وبهامش ربح تنافسي ، كما تتيح الشركة السعودية للتمويل الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري وبشروط سهلة وميسرة ، كما توفر الشركة العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.

مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد

تقدم الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً في المملكة. قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي. التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ، وذلك عند الحصول على مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. يتميز التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي. وفرت الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

وفرت الشركة السعودية للتمويل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على الطلب اونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط قرض الشركة السعودية للتمويل ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الاوراق والمستندات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل