رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd شروط تقديم طلب جديد في منصة الدعم 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 المعلن عن نفاذه رسمياً، حيث وفرت الوزارة منصة خاصة للضمان الاجتماعي المطور يتم التقديم من خلالها على البرنامج المعلن عنه رسمياً، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، وتستقبل منصة الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي طلبات التسجيل من كافة الفئات المجتمعية ممن يتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق وفق الآلية الجديدة، أما فيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين، فيمكنهم التقديم على البرنامج وتعبئة الملف الموحد للوقوف على مدى توافر شروط الضمان الجديد عليهم من عدمه، ومنحتهم الوزارة مهلة ستة أشهر من تاريخ إطلاق النظام، وسيتم خلال هذه الفترة نقل كافة المستحقين بصورة تدريجية بعد مراجعة بياناتهم ودراسة حالتهم، ومن يرغب في معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الإطلاع على شروط الضمان المطور 1443، والتعرف على طريقة حساب الضمان الجديد يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور وأنشأت له منصة خاصة وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو بوابة الضمان الجديدة لاستقبال طلبات تقديم الضمان المطور 1443 من كافة المستحقين للدعم الحكومي، وتم تجهيز هذه البوابة لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي، حيث يمكن من خلالها إنشاء حساب جديد أو إصدار مشهد الضمان للجامعات أو للجهات الأخرى الطالبة.

ولكي يتمكن المستحق من استخدام المنصة الإلكترونية، فيجب عليه أولاً إنشاء مستخدم جديد على الموقع، ولإنشاء المستخدم فأنت بحاجة إلى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال الخاص بك حتى تتمكن إنشاء الحساب في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ثم استكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بتعبئة البيانات المطلوبة.

وأضحت الوزارة أن الهدف من إنشاء منصة الضمان المطور هو تقديم الدعم المناسب للأفراد الأشد حاجة بالمجتمع المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، إلى جانب تسهيل وتيسير عملية معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين والمستحقين والحفاظ على ملفهم الشخصي في الضمان، بالإضافة إلى التقييم العادل وفق شروط الأهلية والاستحقاق الموضحة من جانب الجهة المختصة.

وقد تم التأكيد على إيقاف استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر المنصة القديمة، ففي الوقت الحالي يجب على كافة الراغبين في الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 سواء كانوا من المستفيدين الحاليين أم من المتقدمين الجدد، فيجب عليهم تسجيل مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التقديم على البرنامج بتعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد، ويمكنكم الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis لاستعلام نتائج أهلية الضمان أو التسجيل في البرنامج من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة البيانات بالخانات المعروضة أمامك (الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد بالهجري – إنشاء كلمة المرور)، ثم إدخال رمز التحقق لتوثيق وتفعيل الجوال وربطه بحسابك الشخصي، وبذلك يتم تسجيل حساب مستخدم جديد بنجاح.

وهنا يجب العلم أن الحساب الذي تم إنشاءه عبر منصة الدعم الاجتماعي ما هو إلا مستخدماً لكي يتمكن المستحق من تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي فقط، وليس التقديم على البرنامج، عليك تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي لتعبئة الملف الموحد وفق مراحل التسجيل الموضحة والتي تبدأ بتعبئة المعلومات الشخصية التي تتكون من بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالثابتة هي التي لا يمكن تعديلها، والمسترجعة هي المعروضة من الجهات الحكومية ويمكن التعديل عليها في حال اختلاف البيانات المسجلة، والجديدة هي المطلوب إضافتها ضمن بيانات الملف، ويأتي ضمن المعلومات الشخصية ضرورة الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي حالة المُتقدم الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من من أصحاب الإعاقة أم لا.

ثم تعبئة رقم حسابه المصرفي أو البنكي “آيبان”، وأخيراً النقر على “حفظ البيانات” ليتم حفظ البيانات المدخلة، ثم يتنقل المتقدم إلى الخانة الثانية وهي الخاصة بالسكن، حيث يتم كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان كما هو مسجل في العنوان الوطني، وللتعرف على إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يمكنكم ذل من خلال متابعة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالفيديو التالي:

والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تم تعديل شروط التقديم عليه ليشمل فئات أكثر من البرنامج السابق، حيث تم تطوير النظام لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة مستحقي الدعم لضمان توفير الحياة الكريمة لهم في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات والكوارث، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد 1443، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل، والحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis للتقديم والإطلاع على حالة الطلب، يمكنه ذلك الآن.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي الجديد 2022

أوضحت الموارد البشرية أنه سيتم دراسة أهلية الاستحقاق بناءً على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للتحقق من مدى انطباقها على المتقدم من عدمه، كما حددت موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمقبولين البرنامج الجديد وفق المعايير المعلنة، حيث حددت تاريخ دراسة الاستحقاق للمتقدمين ليكون في شهر ديسمبر 2021م، ومن المقرر أن يتم إيداع المستحقات في الشهر التالي له، ليكون موعد الصرف المحدد رسمياً حتى الآن هو يناير 2022م.

ويجب العلم أنه قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد لحين الانتهاء من دراسة الأهلية لجميع الحالات المتقدمة، لذلك؛ يرجى الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة الاستحقاق، وبعد ذلك سيتم إشعار المتقدمين بشكل فوري بعد صدور نتائج القبول أو الرفض في الضمان المطور 1443 عبر الجوال المسجل لدى النظام، وقد يرجع سبب التأخر في إعلان النتائج إلى كثرة الطلبات المقدمة.

وقد تم صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الأول من شهر جمادي الآخرة لعام 1443هـ، ويرجى العلم أن الجهة المختصة ستقوم بإصدار نتائج الاستحقاق بشكل تدريجي لكافة المتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة والصحيحة، وأكدت على إرسال رسائل نصية من جانبها لإشعار المتقدم بنتيجة استحقاقه فور الانتهاء من دراسة الحالة المتقدمة، ويمكن الإطلاع على حالة الطلب من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis المرفق.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الوزارة شروط الضمان الاجتماعي الجديد الواجب انطباقها على من يرغب التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث لم يعد ينظر البرنامج لحالة المتقدم الاجتماعية أو الجنس أو السن كما كان في النظام السابق، ولكن يأخذ في الاعتبار فقط مدى احتياج المتقدم من عدمه لتلبية احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الراهنة وأثناء الأزمات والكوارث، وتتمثل شروط التقديم على الضمان المطور في التالي:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة خلال مدة الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون سعودي الجنسية، وقد تم استثناء الفئات الآتية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

انخفاض الدخل المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، ويجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن عند تعبئة الملف الموحد.

استيفاء متطلبات الصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لمن هم قادرين على العمل وفق تصنيفهم.

لا يكون مقيماً في إحدى الدور الخاصة بالرعاية أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً أو ثروات عالية القيمة أو أكثر من سيارة.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الضمان الاجتماعي الجديد أمام راغبي الالتحاق والتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، وقد أكدت على استفادة كافة المستحقين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق ومعاييره من دعم الضمان المطور، حيث تم تطويره ليشمل فئات أكثر مما كان بالنظام القديم.

كما أكدت على أنه حال تعدد الأسر للعائل المتقدم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم التي يمكن دخولها من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور المرفق، فينظر البرنامج لكل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ويمكن للمتقدم إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع بالمنزل الذي ينتمي إليه عند تكوين المنازل.

ويجب العلم أن إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة لمعاش الضمان المطور 1443،ولكن يشترط أن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام، ويمكن الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة من خلال ثقفني الآن.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء، وأكد البرنامج على أنه سيتم دراسة الحالات المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على دفعات.

وقد تم إيداع معاشات الدفعة الأولى في الحسابات البنكية للمستحقين أصحاب الطلبات المكتملة والمنطبق عليهم شروط الاستحقاق وصدر لهم قرار الأهلية النهائي من جانب الموارد البشرية، وفي انتظار الإعلان عن المقبولين ضمن الدفعة الثانية، حيث من المحتمل أن يتم إعلان أهلية المتقدمين الدفعة الثانية خلال شهر فبراير القادم، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من اكتمال الملف الموحد بنسبة 100%، والتأكد من صحة الآيبان المسجل في الملف، وفور الانتهاء من دراسة الحالات، سيتم إشعار المتقدمين برسالة نصية على الجوال.

وعند التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، يجب إضافة بيانات التابعين كاملةً، كما يلزم إضافة الدخل الخاص بهم ضمن الدخل الشهري المحتسب، وعند وجود تابع يتعدى عمره الثمانية عشر عام، فيتم إضافته في ملف عائل الأسرة كتابع، ومن ثم الدخول إلى حسابه في المنصة لقبول الارتباط كتابع من جانبه، وتعتبر خطوة الموافقة على الارتباط كتابع خطوة هامة لقبول التابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل 1443

أعلن وكيل الضمان الاجتماعي عدد المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور منذ بدء استقبال طلبات التسجيل في منصة الضمان المطور وحتى الآن، حيث بلغ عدد المتقدمين مائتي وعشرون ألف أسرة، وقد تم الإعلان عن نتائج الأهلية لعدد إثني وسبعون ألف أسرة ضمن الدفعة الأولى، وجاري العمل من جانب الوزارة على دراسة الحالات المتبقية للإعلان عن نتائج الأهلية والقبول للمتقدمين حسب تاريخ التقديم.

ووفقاً لآلية الضمان المطور الجديدة، فمن المقرر الإعلان عن الأهلية بالتدريج على دفعات، لذلك يرجى التأكد من حالة الطلب لديك والانتظار حتى تنتهي اللجنة المختصة بدراسة الطلب من عملية التحقق من الحساب المصرفي “آيبان” التي قد تستغرق بعض الوقت، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد للتقديم عن طريق النت، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وعند تعبئة بيانات الدخل الشهري لأفراد الأسرة سواء من راتب حكومي أو دعم حكومي أو مشاريع خاصة أو أنشطة حرة أو دخول الملكية أو تحويلات جارية منتظمة، فيجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل الشهرية بشكل كامل لجميع الأفراد، ويمكنك إضافة أكثر من دخل عن طريق النقر على زر “إضافة دخل جديد”، كما يمكن إضافة أكثر من دعم أيضاً، وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات، يتم الإجابة على سؤال زكاة التجارة ثم النقر على حفظ البيانات.

موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم رفض بعض المتقدمين عبر موقع الضمان الاجتماعي الجديد وسبب عدم الأهلية هو تجاوز الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفق سلم الرواتب الجديد، ففي حال تم رفض الطلب الخاص فعليك القيام بتصحيح وتفادي أسباب الرفض بشكل كامل ورفع المستندات الدالة على ذلك بعد النقر على إعادة التقديم مرة أخرى.