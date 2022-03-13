نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن بيع زينة رمضان جملة في السعودية 2022 وطرق التواصل المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامناًا مع اقتراب الشهر الفضيل بدأت مرحلة البحث من قبل الكثيرين حول المملكة عن أماكن بيع زينة رمضان جملة في السعودية 2022 رغبةً في الحصول عليها بأسعار تُناسبهم لكي يحصلون على كمية وفيرة تُناسب المكان الذي يرغبون في القيام بتزيينه، فهناك الكثير من المحال والمتاجر الضخمة في أنحاء المملكة يبيعون الفوانيس والزينة وكل مستلزمات الزينة في السعودية.

أماكن بيع زينة رمضان جملة في السعودية 2022

قبل اقتراب شهر رمضان يرغب الكثيرين في تزيين المنازل والطرقات مما يدفعهم للبحث عن متاجر خاصة ببييع الزينة ولكن بسعر الجملة، لذا سوف نوضح لكم بعض الأماكن المعروفة والتي توفر الزينة بسعر جملة وهي:

متجر هاي كيدز

متجر هاي كيدز هو واحد من أبرز المتاجر داخل المملكة لذا يوفر الكثير من الألعاب الخاصة بالأطفال إلى جانب زينة وفوانيس رمضان المختلفة ولكي تتمكن من التواصل معهم مباشرة يُمكنك ذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بهاي كيدز hikids.com.sa ، وأيام العمل الخاصة بالمتجر طوال الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، ويتوفر الكثير من الفروع الخاصة بع فيوجد منه فرع في الرياض، وأخر في حي العرقة.

متجر العنود لزينة رمضان بالجملة

هو واحد من أشهر المحال التي يوجد بها الزينة الرمضانية المختلفة، حيث يُمكنك شراء الفوانيس بأسعار مختلفة وأحجام وأشكال متنوعة أيضًا إلى جانب زينة الإنار وغيرها التي يُقدمها هذا المتجر، ويوجد هذا المتجر في حي المروج ويُمكنك التواصل عبر الرقم الخاص بهم وهو 966561747474+.

متجر بدون موعد

يُمكنك شراء الكثير من الزينة منه الخاصة بشهر رمضان بأسعار جيدة تُناسب كافة الأشخاص، ويوجد في منطقة الرياض في حي الديرة ومواعيد العمل الخاصة به من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 11 مساءً ويعملون طوال أيام الاسبوع عدا الجمعة.

خطوات عمل زينة رمضان بالورق في المنزل

يُمكنك القيام بعمل زينة رمضان إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن إذا كنت تود شراءها فقد أوضحنا لكم فيما سبق محال بسعر الجملة، لذا لابد من توافر الآتي:

أوراق ملونة، ورقة دائرية.

خيط سميك، مقص، صمغ.

قلم رصاص، فرجار.

ورق فوم.

طريقة إعداد الزينة