نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على مساعدة ALWALEED في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص يوميا في جميع أنحاء المملكة من أصحاب الرواتب الضعيفة أو الذين لا يمتلكون وظائف ثابتة ويستفيدون من الضمان الاجتماعي عن طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتي تقوم بتقديم الدعم لتلك الفئات في المملكة، وهذا من خلال مشروعين، وسنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع خلال الأسطر القليلة القادمة، وسنتعرف كيفية التسجيل بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مساعدات الوليد بن طلال

ويعتبر سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أحد أكثر الشخصيات العربية تأثيرا، وهو من قائمة أثري 10 أشخاص في الوطن العربي، ويهتم سمو الأمير بالعمل الخيري، وهذا الذي تمثل جليا في تأسيسه لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتي تسعى لحياة أفضل في المملكة العربية السعودية.

وقد تابعنا معكم أيضا طريقة التقديم على مساعدة مالية من الديوان الملكي إلكترونيا، فتابعوا معنا.

مشاريع مؤسسة الوليد بن طلال

وتقدم المؤسسة الخيرية العديد من أشكال المساعدات، وأهمها يتشكل في مشروعين، المشروع الأول يهدف إلى توفير 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين المستحقين، والمشروع الثاني يهدف إلى توفير 10 آلاف سيارة أيضا للمواطنين المستحقين بالمملكة.

وتهدف المؤسسة بشكل أساسي إلى دعم 100 ألف مستفيد من المملكة العربية السعودية من خلال هذين المشروعين، وهذا على مدار 10 سنوات.

حيث يتم توزيع 83 وحدة سكنية شهريا على المستحقين بواقع 1000 وحدة بالعام، يستفيد منها مالا يقل عن 6 آلاف سعودي وسعودية.

ويتم توزيع 83 سيارة أيضا شهريا على المستفيدين، بواقع 1000 سيارة سنويا أيضا.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

وسنتابع معكم في الخطوات الموضحة والأسطر القليلة القادمة كيفية التسجيل في تلك المؤسسة وهذا لعل وعسى أن تستفيدوا من أحد البرنامجين الذين ذكرناهما، فتابعوا معنا: