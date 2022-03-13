نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أسعار البنزين في السعودية مارس 2022 المطبقُة من ارامكو اليوم الأحد 13/3/2022 .. تسعيرة بنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكم تحديث أسعار البنزين في السعودية مارس 2022 ، حيث أن شركة أرامكو تعلن عن سعر البنزين في السعودية خلال الشهر الحالي، حيث اعتادت الشركة على الإعلان عن أسعار البنزين كل شهر ميلادي، نظرا للتغيرات التي تطرأ داخل الأسواق العالمية والدولية، والتي بالتالي ستؤثر على استهلاك المواطنين من كافة الدول، لذا تقوم الشركة بعمل تحديث للأسعار بصفة دورية كل شهر، حيث يتم إعلان السعر الجديد خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لمزيد من التفاصيل حول أسعار البنزين داخل المملكة السعودية تابعونا.

تحديث أسعار البنزين في السعودية مارس 2022

بعدما لوحظ تزايد البحث عن أسعار البنزين داخل المملكة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد الحرب التي شهدناها جميعا بين كل من دولتي روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل سلبي على كثير من الموارد التي يتم استهلاكها وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به، ومن أهم تلك الموارد النفط ومنتجاته حيث لا غنى عنه في أي دولة سواء عربية أو أجنبية.

قامت الشركة بالاعلان عن حدوث تغييرات واسعة داخل منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بسعر النفط، وذلك بداية من الشهر الحالي مارس 2022 م، حيث تزايد الطلب بصورة ملحوظة على النفط ومنتجاته نتيجة للأحداث الراهنة، مما أدى إلى زيادة الأسعار داخل الشركة التي تقوم بتصدير البنزين وغيره من مشتقات النفط إلى كثير من الدول.

أسعار البنزين لشهر مارس في السعودية



يجب الإشارة إلى أن سعر البنزين داخل المملكة السعودية في الوقت الحالي، قد تم اعتماده بداية من العاشر من مارس وسيتستمر حتى العاشر من شهر أبريل، وكانت الأسعار كالتالي:

قيمة لتر البنزين فئة 91 كانت تقدر بـ 1.81 ريال سعودي.

كان سعر اللتر من بنزين 95 يبلغ 1.94 ريال سعودي.

بينما سجل اللتر الواحد من الديزل الجديد داخل المملكة قيمة تقدر بـ 0.52 ريال سعودي.

بلغت قيمة اللتر الواحد من الغاز الطبيعي 0.75 ريال سعودي.

يجب التنويه على أن الأسعار السابق ذكرها ستصبح غير سارية، وذلك بدءا من اليوم الحادي عشر من الشهر القادم وهو شهر أبريل 2022 م.