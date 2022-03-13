نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي النترا 2022 بـ 600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد النجاح الذي حققته هيونداي النترا 2021 في الأسواق السعودية بدأ عشاق السيارات الكورية في استقبال هيونداي النترا 2022 التي جاءت بمواصفات جديدة كليًا مع مزايا السيارات الكورية التي من أهمها الكفاءة في استهلاك الوقود وانخفاض أسعار قطع الغيار حيث تربعت هيونداي على عرش السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بسيارة هيونداي اكسنت 2021 التي أذهلت الجميع.

2022 Hyundai Elantra ما الجديد؟

بعد التصميم الجديد كليا لسيارة هيونداي النترا 2021 ، لم تتغير إلنترا 2022، بشكل كبير ومن المقرر إطلاق طراز إلنترا N المفعم بالحيوية هذا العام ليحمل اسم 2023 Hyundai Elantra، لكن الطراز الحالي يخطف الأنظار بسبب تصميمه الفريد، فهي بحق سيارة مدمجة فسيحة وعملية، تم تزيين مقصورتها بتصميم مستقبلي، كما تتضمن السيارة العديد من الميزات المتطورة .

مواصفات هيونداي النترا 2022

تتوفر النترا 2022 في طرازين حتى الآن في الأسواق السعودية وهما هيونداي النترا سمارت 2022 وهيونداي النترا GLS-SMART-PLUS 2022 بمواصفات متقاربة مع فوارق بسيطة لا تكاد تذكر.

حيث تأتي النترا 2022 مع محرك ايكو بوست بنزين بسعة 2.0 لتر مزود بنظام حقن متعدد النقاط مع 16 صمامًا وبقوة 159 حصانًا مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات دفع أمام ونظام قيادة عادي مع إمكانية الدخول الذكي وتشغيل بالبصمة.

أما هيونداي النترا سمارت 2022 سعة فتأتي بمحرك بنفس المواصفات مع ناقل حركة اوتوماتيك ومثبت سرعة وازرار تحكم بالمقود مكيف خلفي وحساسات خلفية.

هيونداي النترا من الداخل

تتميز Hyundai Elantra 2022 على الطريق بسبب تصميمها الفريد. كما تم تزيين مقصورتها بتصميم مستقبلي رائع، فضلا عن العديد من الميزات المتطورة ، لا سيما في الزخارف الراقية ، والتي تساعد في الإبهار. المحرك المتاح في الفئة الأولى عبارة عن محرك رباعي الأسطوانات بقوة 147 حصانًا وناعم إلى حد ما ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). ولكن الطراز الهجين يأتي مع محرك بشاحن توربيني بقوة 201 حصان اختيارية.

أسعار 2022 Hyundai Elantra عالميًا

بالنظر إلى أسعار 2022 Hyundai Elantra عالميًا نجد أن الفئة الأولى SE تأتي بسعر 20 ألف دولار فيما يصل سعر أعلى فئة من النترا 2022 هو Limited Hybrid بسعر 29 ألف دولار فيما يعد الطراز SEL عند 22 ألف دولار وهو أفضل الفئات من حيث القيمة التي يحصل عليها المشتري مقابل كل دولار.

مقارنة Hyundai Elantra في فئتها

عند مقارنة Hyundai Elantra بغيرها من السيارات المشابهة لها في السعر والفئة نجد أنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد كل من هوندا سيفيك 2022 التي يصل سعرها عالميًا إلى 23 ألف دولار وبعد مازدا 3 التي يصل سعرها إلى 21 ألف دولار وكذلك بعد فلوكس فاجن جيتا التي تأتي بسعر 21 ألف دولار ولكنها تتقدم على كل من هوندا انسايت ونيسان سنترا التي تأتي بسعر 26 ألف و20 ألف دولار على التوالي.

سعر النترا 2022 في السعودية



أما من حيث سعر النترا 2022 فالفارق ليس بكبير بين الطرازين الموجودين في السعودية حيث يبدأ سعر هيونداي النترا سمارت 2022 عند حوالي 72 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى حوالي 82 ألف ريال عند اضافة الضريبة .

بينما يصل سعر هيونداي النترا GLS-SMART-PLUS موديل 2022 في السعودية إلى 77 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة وبعد إضافة قيمة الضريبة المضافة يصل السعر إلى حوالي 88.500 ريال تقريبًا مع تفاوت بسيط بحسب المعارض وسعر الوكيل.

عروض تقسيط النترا 2022

إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات في السعودية يجب عليك مقارنة السعر لدى الوكيل ومقارنة السعر لدى معارض السيارات ثم بعد ذلك قم بدفع قيمة الضريبة المضافة نقدًا حيث لا ينصح بإضافة الضريبة إلى السعر حتى لا يزيد القسط الشهري.

وبناء على ذلك عند تقسيط النترا سمارت 2022 قم بسداد القيمة المضافة مقدمًا حوالي 10 آلاف ريال وقم بتحديد القسط الشهري وليكن 600 ريال على 60 شهرًا أي 36 ألف ريال يتبقى من السعر 36 ألف مثلهم ستسمح لك الشركة بترحيل 40 % من السعر إلى الدفعة الأخيرة والباقي يسدد مع الضريبة مقدمًا.

تقسيط هيونداي النترا GLS-SMART-PLUS

أما في حالة الرغبة في تقسيط هيونداي النترا GLS-SMART-PLUS والتي يصل سعرها إلى 77 ألف ريال يجب أولا سداد القيمة المضافة حوالي 11.500 ريال ثم خصم 40% من الثمن كدفعة تملك في نهاية التمويل ثم تحديد قيمة القسط الشهري حسب قدرة العميل وسداد باقي الثمن كدفعة مقدمة عند الشراء.