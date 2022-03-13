نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الوليد بن طلال تقدم مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدات المالية في الآونة الأخيرة للتغلب على الظروف الصعبة التي قد تحدث خلال شهر رمضان، حيث يفصلنا أيام عن شهر رمضان المبارك وانتهاء شهر شعبان، فقد أعلنت مؤسسة الوليد ابن طلال الخيرية عن مساعدات مالية وعينية وسكنية للأشخاص ذات الدخل المحدود والفقيرة التي في حاجة إلأى المساعدات، ومن المعروف أن وصل نسبة عدد الأشخاص المستفيدين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حوالي 1 مليار مستفيد من حول العالم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول على المساعدة المالية والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين، خاصة بعد الإعلان الأخير من المؤسسة على عدم الحصول على المساعدات ما دام الشروط غير متوفرة.

مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال:

تعد مؤسسة الوليد بن طلال من أكبر المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تساهم في تقديم المساعدات المالية للأشخاص الأكثر احتياجاً، ووبمناسبة قدوم شهر رمضان تقدم المؤسسة المساعدات للتمكن من التغلب على الظروف الصعبة، وتشمل هذه المساعدة مساعدات مالية وسكنية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تساعد في تنمية المشاريع الحديثة التي قد تساهم في النهوض بالمملكة، وهذا يعتبر جزء من تحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى أن المساعدات السكنية تابعة لبرنامج الإسكان التنموي حيث يقدم مساعدات سكنية مع التركيز على المناطق الأكثر إحتياجاً، إضافة إلى مراعاته لطبيعة تكوين الأسرة السعودية، وظروف التطور والحراك المجتمعي السريع في المملكة العربية السعودية.

تعرف على كيفية التقديم للحصول على المساعدات بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين والراغبين في كيفية الحصول على المساعدات المالية والسكنية المقدمة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال، نعرض من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا خطوات الحصول على المساعدات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كتابة البيانات المطلوبة عند التسجيل والتأكد من صحتها

الضغط على أيقونة إرسال الطلب

يتم دراسة وفحص الطلب ومدى أحقية الشخص المتقدم

تقوم الإدارة بإرسال الرد سواء كان بالموافقة للحصول على المساعدة أم لا

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد تقوم بنشر كافة المواعيد التي تتعلق بمنح المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر، أو من خلال حساب مؤسسة الوليد الإنسانية، ويمكن التواصل مع المؤسسة أيضاً من خلال الدخول عبر رابط الديوان الملكي الذي يقدم العديد من المساعدات، وبمتابعة موقعنا يمكنكم التعرف على مساعدات الديوان الملكي، أو من خلال التواصل عبر الرقم الخاص وهو 800400000.