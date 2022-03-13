حقيقة توقف الدراسة الحضارية الترم الثالث 2022 في المملكة العربية السعودية

كشفت العديد من المصادر المختلفة في المملكة العربية السعودية معلومات كاملة حول حقيقة إلغاء الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك المقبل لعام ١٤٤٣ وذلك بعد أن انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تعطيل الدراسة في شهر رمضان المبارك خصوصا بعد ظهور المتحور الجديد لكورونا الذي يطلق عليه ميكرون في السعودية، كما يجب الإشارة أن الوزارة الخاص بالتعليم هناك قد قامت بالعديد من التصريحات المختلفة لحسم هذا الجدل حيث يتواجد العديد من الطلاب وأولياء الأمور أيضا في الوقت الحالي يرغبون في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وهذا ما ستقدمه لكم خلال السطور القادمة حتى يكون لديكم علم بها وبالطبع حتى يعرف الطلاب أساس هذه المعلومات التي انتشرت مؤخراً.

حقيقة إلغاء الدراسة في شهر رمضان المبارك

يجب أن نشير في البداية أن هناك حالة من القلق الشديد بين العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي للسعوديين وخلال الفترة الماضية أيضا وذلك بعد انتشار المتحور فيروس كورونا الذي أصبح حاليا منتشر في جميع أنحاء العالم وبالطيع طالبوا من جميع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتوقف الدراسة وحرصا على سلامة كافة الطلاب في جميع المناطق في المملكة العربية السعودية، كما يحب الإشارة أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار لك تكترث الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم لجميع المطالب الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور أيضا بشأن تأجيل ما تبقي من العام الدراسي وهذا ما دفع جميع أولياء الأمور والطلاب أيضا الغضب الشديد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل الهاشتاج وبالطبع يطالبون فيه بإلغاء الدراسة في شهر رمضان المبارك القادم، وهو بالطبع الأمر إلي نتج عنه انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بتأجيل الدراسة بالفعل وهذا ما جعل وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة هذا الأمر.

تصريحات الوزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

نفت وزارة التربية والتعليم السعودية ما تردد عن تأجيل الدراسة في شهر رمضان المبارك 1443 مؤكدة أن كل الأخبار التي أثيرت في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة وهي مجرد إشاعات تعمل على تفاقم الوضع، ولا تنوي الوزارة تأجيل أو إلغاء الدراسة في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان، ووعدت بضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة في جميع المدارس، لذلك أكدت أن الفصل الدراسي الثالث سينتهي كالمعتاد ولمنع انتشار المرض صرحت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الشديدة خلال الفصل الدراسي الثالث.