أوقات دوام ارامكس في السعودية ورقم خدمة العملاء وطريقة التواصل

أوقات دوام ارامكس في السعودية لتتبع وللاستعلام عن شحنة قادمة، تعتبر شركة أرامكس Aramex من كبرى شركات الخدمات اللوجستية والتي تأسست في الأردن عام 1982 من قبل فادي غندور وبيل كينجسون، تتولى الشركة مسؤولية خدمات النقل الدولي مثل إرسال واستقبال الطرود بين الدول، ويقع مقرها الحالي في دبي، والرئيس التنفيذي الحالي هو بشار عبيد، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم ما هي مواعيد العمل الرسمية في فروع شركة أرامكس وكيفية التواصل مع خدمة العملاء من خلال أرقام التليفونات الخاصة بهم.

أوقات دوام ارامكس في السعودية الرياض

أيام العمل من الأحد إلى الخميس.

فرع النسيم الغربي شارع سعد بن أبي وقاص، مواعيد الدوام من 8 صباحاً حتى 10 مساءً.

فرع الروضة بجوار سوبر ماركت السدحان مواعيد الدوام من 8:30 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً.

فرع اليرموك طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز مواعيد الدوام من 9:30 صباحاً إلى 1:00 مساء، ومواعيد الفترة الرسمية تبدأ من 4:00 مساء حتى 9:00 مساءً.

مواعيد العمل في ارامكس الخبر

أيام العمل بدوام كامل من الأحد إلى الخميس، العمل يوم السبت نصف دوام الفترة الصباحية فقط

دوام الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:30 مساءً.

دوام الفترة المسائية من 10:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل.

موعد دوام أرامكس مكة والمدينة

أيام العمل من الأحد إلى الخميس دوام كامل ويوم السبت نصف دوام الفترة الصباحية فقط، يوم الجمعة إجازة كاملة.

مواعيد دوام الفترة الصباحية من 9:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً.

مواعيد دوام الفترة المسائية من 10 مساء إلى 12 منتصف الليل.

مواعيد العمل في ارامكس الدمام

مواعيد الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس دوام كامل، يوم السبت نصف دوام الفترة الصباحية فقط.

تبدأ الفترة الصباحية من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساءً.

بينما تبدأ الفترة المسائية من 9:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً.

أرقام خدمة عملاء أرامكس

الرقم الموحد لجميع فروع مكاتب شركة أرامكس بالسعودية هو 920027447.

رقم فرع النسيم الغربي الرياض هو 054 273 2914.

مواعيد خدمة العملاء ارامكس

خدمة عملاء شركة أرامكس لها مواعيد محددة داخل المملكة العربية السعودية، وتستقبل استعلامات المواطنين تليفونياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً يوم السبت، ومن الأحد إلى الخميس يمكنكم الاتصال حتى الثامنة مساءً حسب تغريدة إدارة الصفحة الرسمية لشركة ارامكس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.