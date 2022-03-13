دار التمليك www.daraltamleek وهي شركة تقوم بتقديم خدمات تمويلية ميسرة ومتميزة للإسكان والحلول السكنية لمقبولي المؤسسة العامة للتقاعد والدعم السكني لوزارة الإسكان بالمملكة، وقامت الشركة الكبيرة منذ أن تم إطلاقها في 2008 على تقديم تمويل ناجح لأكثر من 70 ألف اسرة بالمملكة وساعدت على تملك الوحدات السكنية طوال تلك الفترة.

دار التمليك www.daraltamleek التمويل السكني الميسر “قبول فوري” للمقبولين في الدعم السكني

تحرص المملكة من خلال مؤسساتها المتنوعة على تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين ومنه خدمت وزارة الإسكان، وكانت خطط الوزارة الجديدة منذ عام 2000 على إتاحة تملك الوحدات السكنية وتقديم الحلول السكنية للمواطنين من خلال توفير خدمة الحصول على الموافقات على الأراضي السكنية أو الشقق المتنوعة المساحات، ويتم توفير خدمات التمويل المتنوعة للمقبولين في خدمات الوزارة.

الحلول السكنية لوزارة الإسكان

تقوم الوزارة الإسكان بتوفير العديد من الخدمات للراغبين في الاستفادة من خدماتها:

تتيح الوزارة خدمة التقديم على الدعم السكني للحصول على شقق أو أراضي في كافة محافظات المملكة.

تتشارك الوزارة مع عدد من المؤسسات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

يتم تقديم العديد من الحلول السكنية والخرائط المجانية المتاحة للمقبولين.

تقوم بتقديم أراضي مجانية لعدد من المؤسسات الخيرية ومنها الديوان الملكي السعودي.

يتم تقديم أراضي مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

حجز موعد وزارة الإسكان عبر سكني

تتيح الوزارة الحجز الإلكتروني للحصول على الحلول السكنية على أن يتم الرد على الطلبات بعد 60 يوم من تقديم الطلب ويتم بالخطوات التالية:

يتم الدخول مباشرة على “ موقع سكني“ . يتم اختيار “حجز موعد” نوع المراسلة. يقوم المواطن بتسجيل رمز التحقق. يتم تسجيل البريد الإلكتروني وكافة البيانات الخاصة بالمتقدم، ويجب أن تكون كاملة. يقوم باختيار الفرع الذي يرغب بزيارته وسبب الزيارة. يتم اختيار “إرسال الطلب”.

مزايا برنامج مساكن التابع للمؤسسة العامة للتقاعد:

هامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير

بدون اشتراط تحويل الراتب

فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، يبدا القسط بعد 6 أشهر من أستلام المنزل

الصك باسم العميل

تمويل يصل إلى 30 سنة / تمويل حتى سن الـ 75سنة

يشمل مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يشمل موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين