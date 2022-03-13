نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار التمليك www.daraltamleek التمويل السكني الميسر “قبول فوري” للمقبولين في الدعم السكني في المقال التالي
دار التمليك www.daraltamleek وهي شركة تقوم بتقديم خدمات تمويلية ميسرة ومتميزة للإسكان والحلول السكنية لمقبولي المؤسسة العامة للتقاعد والدعم السكني لوزارة الإسكان بالمملكة، وقامت الشركة الكبيرة منذ أن تم إطلاقها في 2008 على تقديم تمويل ناجح لأكثر من 70 ألف اسرة بالمملكة وساعدت على تملك الوحدات السكنية طوال تلك الفترة.
دار التمليك www.daraltamleek التمويل السكني الميسر “قبول فوري” للمقبولين في الدعم السكني
تحرص المملكة من خلال مؤسساتها المتنوعة على تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين ومنه خدمت وزارة الإسكان، وكانت خطط الوزارة الجديدة منذ عام 2000 على إتاحة تملك الوحدات السكنية وتقديم الحلول السكنية للمواطنين من خلال توفير خدمة الحصول على الموافقات على الأراضي السكنية أو الشقق المتنوعة المساحات، ويتم توفير خدمات التمويل المتنوعة للمقبولين في خدمات الوزارة.
الحلول السكنية لوزارة الإسكان
تقوم الوزارة الإسكان بتوفير العديد من الخدمات للراغبين في الاستفادة من خدماتها:
- تتيح الوزارة خدمة التقديم على الدعم السكني للحصول على شقق أو أراضي في كافة محافظات المملكة.
- تتشارك الوزارة مع عدد من المؤسسات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
- يتم تقديم العديد من الحلول السكنية والخرائط المجانية المتاحة للمقبولين.
- تقوم بتقديم أراضي مجانية لعدد من المؤسسات الخيرية ومنها الديوان الملكي السعودي.
- يتم تقديم أراضي مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
حجز موعد وزارة الإسكان عبر سكني
تتيح الوزارة الحجز الإلكتروني للحصول على الحلول السكنية على أن يتم الرد على الطلبات بعد 60 يوم من تقديم الطلب ويتم بالخطوات التالية:
- يتم الدخول مباشرة على “موقع سكني“.
- يتم اختيار “حجز موعد” نوع المراسلة.
- يقوم المواطن بتسجيل رمز التحقق.
- يتم تسجيل البريد الإلكتروني وكافة البيانات الخاصة بالمتقدم، ويجب أن تكون كاملة.
- يقوم باختيار الفرع الذي يرغب بزيارته وسبب الزيارة.
- يتم اختيار “إرسال الطلب”.
مزايا برنامج مساكن التابع للمؤسسة العامة للتقاعد:
- هامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير
- بدون اشتراط تحويل الراتب
- فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، يبدا القسط بعد 6 أشهر من أستلام المنزل
- الصك باسم العميل
- تمويل يصل إلى 30 سنة / تمويل حتى سن الـ 75سنة
- يشمل مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يشمل موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين
- يتم الدخول على رابط دار التمليك الرسمي https://www.daraltamleek.com/dat-landing/index.html
- يتم نسخ الرابط السابق ووضعه في صفحة جوجل.
- يقوم المواطن بالدخول على الصفحة الرسمية.
- يتم اختيار ايقونة “طلب موافقة فورية”.
- تفتح صفحة التسجيل ويتم فيها كتابة البيانات (رقم الجوال – رقم الهوية – تاريخ الميلاد).
- يتم اختيار “متابعة” والاستمرار في الخطوات حتى إتمام التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار التمليك www.daraltamleek التمويل السكني الميسر “قبول فوري” للمقبولين في الدعم السكني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.