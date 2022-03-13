بوابة تواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون والقروض وغيرها

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز منذ فترة انه سيتم تقديم معونات مالية وذلك في إطار مساعدة الفقراء والمديونين بمبالغ مالية وغير قادرين على سداد هذه المبالغ, واعلن مصادر رسمية مسئولة عن تقديم الخدمة انه سيتم التقديم لطلب المعونة من خلال موقع الكتروني رسمي تم تصميمه بشكل خاص للخدمة, ولذلك نجد ان الكثير من المواطنين في المملكة العربية يبحثن عن طريقة التقديم لطلب معونة الملك سلمان بن عبد العزيز المالية بسهولة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة التقديم لطلب الخدمة المالية التي يقدمها الملك سلمان.

كيفية التقديم للحصول على الخدمة المالية الخاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز

التقديم للحصول على مساعدة الملك سلمان المالية هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في الموقع الرسمي الخاص بالخدمة وهي كالتالي:-

يتم تسجيل لدخول في الموقع الرسمي الخاص بالخدمة وبعد ذلك البدء في اكمال البيانات المطلوبة.

يتم ادخال الاسم الخاص بالمتقدم ورقم البطاقة الشخصية الخاص به ورقم هاتف محمول متاح.

بعد ذلك يتم ذكر الاسباب والعوامل التي دفعت المتقدم الي طلب هذه الخدمة.

يتم مراجعة كل البيانات التي تم ادخالها والتأكد من صحتها وبعد ذلك يتم الضغط على حفظ هذه البيانات.

يتم الانتظار حتي يتمكن مؤسسي الخدمة التأكد من كافة البيانات وتحديد الموافقة عليها أم لا وبعد ذلك يتم التواصل مع المتقدم للخدمة لأكمال الاجراءات الازمة.

ما هي أهمية التقديم لطلب مساعدة الملك سلمان المالية

تقدم الخدمات المالية للملك سلمان معونات للاشخاص اللذين يعانون من ضيقة مالية والذين يرغبن في سداد قرض او دين ولا يستطيعون سداده كما انها بها مميزة وهي انها تقدم اعفاء كامل لبعض الاشخاص من سداد الديون او القروض وهم:-