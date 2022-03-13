طريقة حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في ثواني باستخدم الحاسبة الالكترونية

حساب قيمه الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل ، يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور هو من أهم الأنظمة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحسين حالت الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل إلى حالة أفضل، ونجد أنه تغيرت قيمة الضمان الاجتماعي مؤخرا وذلك نتيجة تغير شروط الاستحقاق عن النظام السابق لذلك قام الكثير من السعوديين بالبحث على الإنترنت للتعرف على قيمة حساب الضمان الجديدة للتعرف على قيمة المعاش التي يأخذها وقامت أيضا الأسر الجديدة، التي لم تسجل بعد بالبحث عن طرق التسجيل في هذا الضمان لتقوم بالتسجيل فيه لذلك سوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

حساب قيمة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفرض نظام الضمان الاجتماعي المطور على السعوديين، لينعموا بحياة أفضل ومستوى مادي يساعد على الحياة وقام الكثير من تنطبق عليهم الشروط بالبحث عن حساب قيمة الضمان ليعرفوا قيمة المعاش التي سوف يتقاضوها كل شهر وسوف نوضح حساب القيمة من خلال النقاط التالية..

يتم حساب دخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة وجمعه وخصم منه نسبة ٥٠٪.

يتم حساب قيمة الدخل الغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة وإضافته إلى ٥٠٪ من حساب الدخل المكتسب.

وبعد جمع الدخلين تقوم الوزارة بمقارنة هذا الدخل بالحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي فإذا كان أكبر فلم تحصل الأسرة على الدعم وإذا كان أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي فتحصل الأسرة على معاش الضمان.

قامت الوزارة بتحديد معاش عائل الأسرة بنحو ١١٠٠ ريال، حددت أيضا الأفراد التابعين معاش لهم بقيمة ٥٥٠ ريال سعودي للفرد

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير كل وسائل الراحة لمواطنيها والمحافظة على صحتها من انتشار فيروس كرونا وتزايد عدد المصابين لذلك جعلت التسجيل في هذا الضمان الاجتماعي إلكترونيا إي عن طريق الإنترنت وسوف نوضح خطوات التسجيل من خلال النقاط التالية..