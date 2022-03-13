“طلب رفع إيقاف الخدمات” ناجز najiz.sa الإلكترونية وكيفية الحصول رفع إيقاف الخدمات من وزارة العدل للخدمات البنكية ومخالفات المرور ومخالفات الخاصة بالشرطة وغيرها، وذلك بعد الوفاء بالالتزامات والإقرار بالالتزام بالقانون الذي يقوم بتنظيم التعامل بين هيئات ومؤسسات المملكة والمواطنين بما يحفظ النفس والحقوق.

“طلب رفع إيقاف الخدمات” ناجز najiz.sa وزارة العدل moj.gov.sa (خدمات بنكية – مرور – شرطة)

يسعى المواطنين من المملكة ممن قاما بعمل مخالفات خاصة بالقانون السعودي أدت إلى عقوبات تم تطبيقها عليهم ومنها إيقاف الخدمات بم يضرهم بشكل كبير ويحرمهم من الحصول على الخدمات الطبيعية والتخفيضات في العديد من الخدمات التي يحصل عليها المواطن السعودي في العادة، وهنالك العديد من الخدمات التي يتم إيقافها، ويستعلم الموقوفين بشكل حديث عن المجالات التي يتم الإيقاف فيها:

الخدمات البنكية الخاصة بالحصول على قروض جديدة.

هل يمنع إيقاف الخدمات من التسجيل في التأمينات.

الاستعلام عن المهلة المقررة لعودة الخدمة للمواطن من جديد.

كيفية الاستعلام عن رفع إيقاف الخدمات.

تقديم طلب رفع عقوبة إيقاف الخدمات وزارة العدل السعودية

أسباب رفع الخدمات

عدم الوفاء بالمواعيد المقررة لسداد أقساط القروض للمصارف السعودية، بالرغم من الإقرار بالسداد.

التخلي عن الصرف من رب الاسرة على الأطفال والزوجة.

المخالفات المرورية التي أدت إلى تطبيق غرامات وحكم من المحكمة لم يتم الوفاء به.

أن لا يوفي المستفيدين من خدمات التمويل بالملتزمات عليه.

كيفية رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة وزارة العدل الجديدة “ناجز” الاستعلام عن رفع إيقاف الخدمة الدخول على رابط بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

اختيار خدمة “رفع إيقاف الخدمات”.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

من ليس لديه حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

اتباع خطوات التسجيل ثم الضغط على إرسال الطلب. زيارة رابط وزارة العدل السعودية moj.gov.sa.

إدخال نوع ورقم الهوية إما وطنية أو هوية وافد.

تاريخ الميلادي.

كود التوثيق والضغط على التالي.

اختيار الاستعلام عن خدمة “إيقاف الخدمات”.

يمكن طلب معونة لرفع إيقاف الخدمات من المؤسسات الخيرية السعودية، والتي يكون منها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

كيفية الاستعلام عن طلب قضائي