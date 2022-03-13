نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام مساعدات ومنح الأراضي الديوان الملكي والتقديم علي مساعدة مالية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام مساعدات ومنح الديوان الملكي، من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، تقوم المملكة بإطلاق مبادرات وخدمات كثيرة لمساعدة المواطنين على التأقلم والتعايش في ظل الظروف التي تسود البلاد، حيث تقوم المملكة بطرح عدد من الخدمات والمبادرات لكل الفئات المختلفة سواء كانوا النساء أو رجال، كبار السن والشباب اي لجميع الفئات العمرية، كما تقوم بأطلاق مبادرات من أجل الصحة والتعليم، يستطيع كل المواطنين الغير قادرين على الذهاب إلى الطبيب والكشف ودفع ثمن العلاج فعليه التوجه والتقديم في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة السعودية، والحصول على العلاج المناسب والكشف المجاني كما تقدم المملكة العربية بعض الرواتب والخدمات للمواطنين الغير قادرين على تحمل أعباء الحياة، كما تقدم للطلاب والتلاميذ بعض الامتيازات التي تمنحهم القوة لاستكمال مسيرته التعليمية.

الاستعلام برقم الهوية عن مساعدات ومنح الديوان الملكي

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن مساعدات ومنح الديوان الملكي وهي:

على جميع المواطنين من الدخول عبر الرابط الخاص بالديون الملكي وهذه هي الخطوة الأولى.

بعد دخول المستخدم على المنصة يجب الضغط على زر إنشاء حساب جديد، تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي يجب على المستخدم تفعيلها لاستكمال باقي الخطوات.

علي المستخدم إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع من حيث الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة، والاسم الرباعي للاب والأم، وجميع البيانات الأخرى ويتم إدخال تلك البيانات بدقة وعناية شديدة، فإذا قام المستخدم بإدخال رقم الهوية أو الاسم بطريقة غير صحيحة، فيترتب عليه نتائج سلبية، ولم يتم التعرف على المواطن من قبل الموقع.

علي المستخدم بعد إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع الضغط على كلمة تسجيل.

سوف يتم إرسال كود على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله عند خطوة إنشاء الحساب. فعلي المواطن إدخال هذا الكود التي سوف يظهر في الرسالة التي ستأتي على الهاتف الجوال، وأدخله في الموقع لتأكيد الهوية.

بعد ادخال الكود يتم إنشاء الحساب على منصة الديوان الملكي. على المواطن إدخال رقم الهوية مرة أخرى وكلمة المرور لكي يستطيع المواطن من الاطلاع على جميع المعاملات المختلفة.

التقديم علي اراضي الديوان الملكي

الدخول الي النوقع الرسني لوزارة الاسكان من الرابط housing.gov.sa ثم الضغط علي أيقونة سكني. بعد ذلك الضغط علي تسجيل الدخول. ثم ادخال رقم العوية الوطنية. بعد ذلك تخطي رمز التاكيد. والضغط علي التالي. ثم ادخال البيانات بصورة صحيحة والتاكد منها. بذلك تكون قد انتهينا و ننتظر تخصيص الارض.

طريقة التقديم علي مساعدة مالية من الديوان

كذلك يعتبر من حق جميع المواطنين السعودين طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني ويمثل الديوان الملكي الوسيط بين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي. ونوضح الآن طريقة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي.

الدخول الي الموقع الرسمي للديوان الملكي من الرابط ثم الضغط علي اختيار طلبات المساعدة المالية. بعد ذلك تقوم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بالمساعدة والتأكد من صحة البيانات. ثم تقوم بالضغط علي أرسال الطلب.

إرسال البرقيات والشكاوي للديوان الملكي

حيث أتاح الديوان الملكي السعودي إمكانية ارسال البرقيات من المحتاجين وبعض الفئات وهي:

البرقيات الخاصة بطلب العلاج. كذلك البرقيات الهاصة بطلب وقف القصاص. يمكن للمواطن إرسال برقيات للدفاع عن الحق العام. البرقيات التي تخص فساد في النظام الإداري. كذلك البرقيات الهاصة بالتهنئة في المناسبات وبرقيات العزاء.

نموذج برقية للديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إلى جلالة الملك سلمان حفظه الله، وأطال في عمره فإنني أتقدم لسعادتك بطلب الحصول على المساعدة المالية لسداد قرض قمت بأخذه مسبقًا، أو أرغب في الحصول على إعفاء من سداده، فإنني لم أعد أقوى على ذلك، فإن دخلي لا يكفي، حيث إننا مطمئنًا لحسن استجابتكم لي، وكلى رجاء أن تساعدونني في تخفيف هذا العبء من على ظهري. أسأل الله أن يجازيكم عنى الجزاء الحسن، مع خالص تحياتي وشكري للملك. الاسم:……. رقم الجوال:…….

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

قام الديوان الملكي السعودي بتخصيص عدد من الأرقام الهاتفية لسهولة التواصل وهي:

الرقم الموحد الخاص بالدعم الفني في الديوان الملكي ٩٢٠٠٢٢٢٢٠. الرقم المجاني للديوان الملكي ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠. كذلك قام الديوان الملكي بتخصيص رقم للاتصالات من خارج المملكة العربية السعودية وهو ٩٢٠٠٣٠٠٠٣.

ويقوم الديوان الملكي باستقبال المكالمات طوال الأسبوع من الساعة ٨ صباحا الي ١٢ صباحا.