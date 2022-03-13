نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيلات كبرى في جرير jarir بالسعودية على الشاشات وجميع الاجهزة في المقال التالي
مكتبه جرير هي شركة معروفة في الرياض منذ عام 1974 وكانت مكتبة صغيرة في المملكة العربية السعودية، وبعد توسعات اصبحت من أكبر المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تعمل على منتجات التكنولوجيا والمعلومات وكل اللوازم المكتبية، كما تعمل في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، كما تقدم العديد والخصومات على الجوالات المحمول والشاشات بأحدث الأنواع والأحجام اليوم، من خلال تلك السطور القليلة القادمة سوف نقدم لكم أحدث العروض والتخفيضات التي تقدمها مكتبة جرير بمناسبة عيد الأم وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
اجدد الخصومات المقدمة من جرير على الشاشات:
تقدم مكتبة جرير أحدث العروض والتنزيلات على الشاشات الحديثة لمشاهدة ومتابعة المسلسلات في شهر رمضان المبارك، وتشمل العروض على الشاشات كالتالي:
- يوجد في مكتبة جرير عرض خاص ومميز على سامسونج شاشة بحجم 55 بوصة، كيو ال اي دي تلفزيون ذكي، يعمل على نظام الاندرويد والخصم يصل حتى 41 في المئة، وسعره بعد الخصم 3499 ريال سعودي.
- يشمل أيضا العرض على شاشة سكاي وورث بدقة عالية الترا hd دي ال دي تلفزيون اندرويد، حجم الشاشه 65 بوصة، وتعمل بجودة فائقة، والخصم يصل حتى 25 في المئة، وسعرها بعد الخصم 2599 ريال سعودي.
- كما تقدم عرض آخر على سماعات ساوند بار مع مضخم الصوت يعمل بالبلوتوث، وهو ماركته سوني جي 700 اتش 3، سعره بعد الخصم 1999 ريال سعودي.
- يشمل أيضا التنزيل على شاشة سامسونج بحجم 55 يعمل بدقة عالية لي فور كي الترا hd ال اي دي، يعمل على نظام الأندرويد، والخصم يصل حتى 31 في المئة، وسعره بعد الخصم في العرض 3099 ريال سعودي.
- كما يشمل العرض أيضا في مكتبة جرير على شاشة بحجم 50 بوصة ماركة ال جي، يعمل بدقة عالية فور كي الترا اتش دي ال اي دي، ويعمل بنظام الأندرويد الحديث، وسعره بعد الخصم 2499 ريال سعودي.
- أما عن الشاشة شاومي مي تي في بي 1 يعمل بدقة عالية وشاشة 55 بوصة يعمل على نظام ال اي دي تلفزيون زكي، لونه أسود والسعر بعد الخصم 1799 ريال سعودي.
- أما عن الماركة المعروفة في المملكة العربية السعودية شاشة هاير جي 900، حجم الشاشة 65 بوصة يعمل على نظام الترا hd دي أندرويد، وهو أرخص شاشة في السعودية بسعر مميز 2549 ريال سعودي.
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