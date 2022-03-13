نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام الحالي 2022/1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443هـ/2022مـ، وذلك بسبب اقتراب حلول موسم الحج بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى الكثير من المسلمين حول العالم للتسجيل في رحلات الحج المجانية وزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج وشروط التسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة.
حملات الراجحي المجانية للحج
هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله ( صالح ومحمد وعبد الله رحمهم الله – وسليمان حفظه الله ) وتحت إدارة إشراف أبنائهم وأحفادهم.
وتهدف الحملة إلى تقديم خدمة الحج المجاني لأبناء الأمة الإسلامية من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تمنح الفرص لغير القادرين ماديًا لأداء فريضة الحج بشكل مجاني وبدون سداد أي رسوم.
وتسعى الحملة لجعل الحج ميسراً لكل حاج وذلك بالرعاية المادية والدعوية اعتماداً على أفضل الكفـاءات البشريـة المتميزة بالأمانة والإخلاص، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443هـ، والتعرف علي الشروط المطلوبة للتسجيل.
خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج
يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن طريقة وخطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام الجديد، وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار الحياه المعيشية والذي نتج عنه عدم قدرة المواطن عن دفع أمال كثيرة من أجل تأدية أحد أركان الإسلام وهو حج البت لمن استطاع إليه سبيلا، وفيما يلي سوف نتعرف علي كيفية التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج.
- في البداية يجب الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لحملة الراجحي للحج.
- قم بإدخال رقم الهوية في الحقل المعد.
- إدخال رقم الجوال في المكان المخصص لذلك.
- اضغط على أيقونة “تسجيل دخول“.
- بعد ذلك الانتقال إلى تبويب “التسجيل في حملة الراجحي للحج“.
- قم بتحديد المنطقة التابع لها المتقدم بطلب التسجيل في الحملة.
- بعد ذلك قم بإدخال البيانات اللازمة لإتمام التسجيل في الحملة.
- الضغط على أيقونة “إرسال“.
وفي النهاية سوف يتولى النظام دراسة طلب التسجيل، ومن ثمَّ سيتم قبول المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لأداء فريضة الحج عبر حملة الراجحي المجانية للحج.
شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج
هنالك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطنين المتقدمين للتسجيل في حملة الحج المجاني بالمملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم لحملات الحج المجانية من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة لمدة لا تقل عن عام واحد.
- يجب أن يكون الحاج المتقدم للتسجيل في الحملة سعودي الجنسية.
- يشترط أن يمتلك المتقدم للحملة إقامة سارية المفعول.
- إلا يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في الحملة قبل ذلك، حيث لا يسمح للمواطن الاستفادة من حملة الراجحي الخيرية أكثر من مرة.
- أن يتمتع الحاج بحسن السير والسلوك، وإلا يكون له سجل جنائي، وإلا يكون أسمه مسجل في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.
- ألا يقل عمر الحاج المتقدم للحملة عن 25 عامًا للمستقل، و18 عامًا للحاج التابع (المحرم).
- أن يمتلك الحاج المتقدم إلى حملات الراجحي للحج القدرة الصحية لأداء مناسك الحج وليس لديه أي تعطيل أو مشاكل جسدية، لأن في حال وجود مشاكل صحية تمنعه من أداء الحج فسوف يتم رفض الطلب.
- يجب تقديم تقرير طبي موثق بصفة رسمية يثبت أنه خالي من جميع الإعاقات البدنية والنفسية التي من الممكن أن تعيقه عن الحج.
- يشترط أن يكون المتقدم غير مقتدر فعليًا، وإلا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي.
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الوثائق المطلوبة للتسجيل بالحملة
يتوجب توفير مجموعة من الوثائق والأوراق المطلوبة في حملة الراجحي المجانيّة للحج:
- من أهم الأوراق الهامة أوراق الهوية الوطنية الرسمية وصورة شخصية حديثه يكن ملامح الشخص واضحة تماما بها، وتكن بمقاس 4 × 6.
- جواز السفر مع إحضار الوثيقة التي تُثبت الإقامة في المملكة.
- إذا كان الشخص يعمل في أي من الجهات النظامية سواء الحكومية أو الخاصة ، فعليه أن يقدم ورق رسمي من جهة العمل يفيد بإمكانية الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج ويخضع المتقدم للكشف الطبي ، للتأكد من كونه لائق تماما بدنيا ونفسيا .
- تقرير طبي يُظهر نوعية فصيلة الدم الخاصّة بالمتقدم للطلب.
- ومع انتشار وباء كورونا في العالم كله، أصبح من الضروري إحضار شهادة طبية تؤكد حصوله على اللقاحات التالية لقاح فيروس كورونا، لقاح ضد الحمى الشوكية، لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية .
متى يبدأ التسجيل في الحملة المجانية للحج
يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين عن الموعد المحدد لفتح باب التقديم في حملة الراجحي للحج، والتي من المنتظر أن تفتح قريبا حيث يتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في حملة الراجحي للحج في أواخر شهر شعبان 1443 أو مع بداية شهر رمضان.
ويمكن أيضًا للراغبين في زيارة بيت الله الحرام التعرف على الموعد المحدد لفتح باب التقديم في حملة الراجحي عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 920027768 أو من خلال الدخول على رابط منصة الراجحي.
وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج، ومعرفة شروط الحصول علي الحملة المجانية المدعومة من مصرف الراجحي.
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