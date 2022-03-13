نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام الحالي 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443هـ/2022مـ، وذلك بسبب اقتراب حلول موسم الحج بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى الكثير من المسلمين حول العالم للتسجيل في رحلات الحج المجانية وزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج وشروط التسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة.

حملات الراجحي المجانية للحج

هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله ( صالح ومحمد وعبد الله رحمهم الله – وسليمان حفظه الله ) وتحت إدارة إشراف أبنائهم وأحفادهم.

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمة الحج المجاني لأبناء الأمة الإسلامية من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تمنح الفرص لغير القادرين ماديًا لأداء فريضة الحج بشكل مجاني وبدون سداد أي رسوم.