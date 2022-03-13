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تحديث بيانات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa عبر بوابة النفاذ الوطني لينضم المسجلين في مقطوعة الضمان الاجتماعي منظومة الضمان الاجتماعي المطور بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتابع مستفيدي الضمان المطور الجديد والذين استفادوا من خدمات الوزارة بالسنوات الماضية التعرف على أخبار المقطوعة وموعد إيداعها من جديد.
تحديث بيانات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa بوابة النفاذ الوطنية والاستعلام عن الطلب بالرقم المدني
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير خدماتها للمواطنين في كافة الفئات حيث أطلقت رابط التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين من خدمات الوزارة بالنظام القديم، وذلك ليتم تحديث بياناتهم وانتقال قاعدة تلك البيانات على منصة الدعم والحماية الجديدة، ويكون مستفيدي المساعدات المقطوعة ضمن مستفيدي خدمات الوزارة وعليهم الدخول وتحديث بياناتهم قبل مايو 2022 لانتقال المعلومات الخاصة بهم إلى منصة الدعم والحماية الجديدة.
بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المساعدات المقطوعة 1443
تلقى مركز المعلومات بالوزارة والشكاوى العديد من التساؤلات حول المساعدة المقطوعة، وذلك بعد أن توقفت أربعة سنوات وهل توقفت إلى الأبد وخاصة بعد أن قامت الوزارة بتقديم خدمات جديدة، وأعلنت الوزارة الرد على هذا السؤال:
“الوزارة لم تقم بإلغاء المساعدات المقطوعة وأن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخاص بها ما تزال مستمرة، لم يتم تحديد موعد محدد للإيداع والصرف، ويكون على المسجلين بالمقطوعة من قبل تحديث بياناتهم لتنتقل قاعدة البيانات لمنصة الدعم والحناية كما يكون من حق مستفيدي الضمان المطور الجدد التسجيل للاستفادة من المساعدات المقطوعة، عندما يتم الموافقة عليها بالمرحلة المقبلة”.
|كيفية التسجيل في المقطوعة
|تحديث المساعدات المقطوعة
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تحديث بيانات المقطوعة
- يكون الراغب في التسجيل من المستحقين للدعم، حسب الشروط التي اقرتها الوزارة لمستفيدي المساعدة المقطوعة.
- يجب أن يكون المستفيد مسجلا من قبل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم اتباع كافة خطوات التسجيل والبيانات الخاصة بالفرد ورب الاسرة وكيفية التواصل.
- يقوم بالدخول على منصة الدعم والحماية للضمان المطور رابط الضمان المطور الجديد.
- أو الدخول على منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الدخول على حسابك الخاص في المنصة بالرقم المدني واتباع الخطوات.
- يقوم بتحديث البيانات الموجودة ثم الحصول على الرقم المدني.
كيفية الاستعلام عن القبول في المقطوعة
- بعد الحصول على الرقم المدني الجديد يتم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يتم إدخال رقم السجل المدني.
- يقوم بتسجيل رمز التحقق من الاستخدام البشري.
- يتم اختيار “عرض”.
- تظهر حالة الطلب “مقبول – قيد التحقيق – مرفوض”.
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