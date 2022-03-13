نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط إصدار كرت العائلة 1443 عبر منصة أبشر طبقًا لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرط إصدار كرت العائلة 2022 بالمملكة العربية السعودية أعلنت عنها اليوم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن توثيق عقد الزواج إلكترونيًا هو شرط لإصدار كرت العائلة ويتم التوثيق الإلكتروني من خلال منصة أبشر، وقد جاء توضيح الأحوال المدنية عن شرط إصدار كرت العائلة الجديد ردًا على سؤال أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالعملاء على تويتر وقد جاء نص سؤال المستفيد كالتالي:

ماهي طريقة إصدار كرت العائلة الجديد لما أدخل على أبشر وبعدها على الأحوال ما ألقى في الخيارات إصدار كرت عائلة

الأحوال المدنية شرط إصدار كرت العائلة الجديد 2022

كذلك أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حول استفسار المستفيد أن كرت العائلة يتم وصوله إلى مستحقيه عبر إرساله للعنوان الوطني الخاص بالمواطن، والجدير بالعلم أن منذ أيام مضت أوضحت الأحوال المدنية خطوات الحصول على شريحة البيانات البرنت والتي يتم إصدارها من خلال تلك الخطوات الجديد في غضون دقيقة بدلًا من مدة 4 ساعات كالتالي:

أولًا قيام المواطن بادخول على حسابه الشخصي أبشر.

كذلك انقر على أيقونة خدمة بياناتي.

في النهاية القيام بتفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته بأي وقت وفي أي مكان.

الأحوال المدنية غرامة استلام الهوية

في سياق آخر فقد ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن وجوب تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ميعاد انتهائها ب 180 يوم، يرجع إلى أن إجراءات التجديد واستخراج الهوية الوطنية الجديدة يستغرق 14 يوم بعدها تصل للعميل رسالة على جواله الشخصي بموعد استلام بطاقة الهوية، مع التأكيد على أنه لا غرامة عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، كذلك يتم دفع غرامة تقدر ب100 ريال سعودي في حال انتهاء صلاحية الهوية وعدم تجديدها قبل ميعاد انتهائها حيث تحسب ال100 ريال من وقت انتهائها.

غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443

في الختام فقد أعلنت أيضًا وزارة الداخلية بالأحوال المدنية السعودية أن غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 50 ريال سعودي، عن كل تأخير يحتسب من يوم ولادة الطفل إلى الحد الأقصى المسموح به والمقدر بثلاثون يومًا من يوم ولادة الطفل، وعن الفئات المسموح لها بتسجيل الطفل بالأحوال المدنية نذكر منها: