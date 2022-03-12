حساب المواطن يعلن عن التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية

حساب المواطن يقوم بإيداع 1.8 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم بالمملكة العربية السعودية للدعم المادي الشهري الخاص بشهر مارس الجاري 2022م حيث أن يكون قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم لهذا الدعم المادي الشهري، ولذلك يمرن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 22 مليون ريال سعودي، وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال سعودي منها 985 مليون ريال تعويضات عن الدفعات الماضية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن.

بالإضافة إلى ذلك أن حساب المواطن يوضح على أن 76% من لمستفيدي حساب المواطن الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري لهذه الدفعة، وأضاف إلى ذلك أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1063 ريال سعودي، حيث أن يكون عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%.

حساب المواطن يؤكد على أن عدد التابعين قد بلغ 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 122 ألف مستفيد وتابع، ولذلك يكون النسبة المئوية للمشكلين 6% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

وقد تجد الإشارة إلى أن نسبة أرباب الأسر السعودية بلغت نسبتهم المئوية 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر السعودية المستحقة بلغت نسبتهم حوالي 8% وأضاف إلى ذلك أن بلغ نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% حيث أن 83% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، وأكد على أن 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن.

أهداف حساب المواطن للمستفيدين :