نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير بن عبد العزيز بن فهد كدعم للمستحقين| طريقة التقديم والواتساب في المقال التالي
توفر المؤسسة الخيرية “مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فه” الكثير من الدعم الخدمي لمواطني وساكني المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الأمير كافة سبل الدعم في الأمور التي يحتاجها المواطنين وكذلك السبل التي تساعد المملكة بواجه عام النهوض حسب رؤية 2030 م، حيث تعمل مؤسسة الأمير بن فهد علي جمع أموال الزكاة والصدقات من المتبرعين وفواعل الخير في السعودية لتوصيلها إلي الفئات المستحقة للدعم فعلياً، حيث يتم التبرع بها ودعم المواطنين اللذين اشتدت عليهم الأزمات والعوائق سواء إن كانت أزمات مادية أو أزمات مرضية، كما تساعد الأسر اللذين ليس لديهم شهري مادي أو الأسر المحدودة الدخل بجعل لهم رواتب شهرية تعينهم علي قضاء حوائجهم واحتياجاتهم وسداد ديونهم وشراء المستلزمات الحياتية الضرورية، فقد يرأس المؤسسة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بالمملكة لتقديم المعونات المالية السخية إلي الفقراء والمحتاجين وكذلك الأيتام.
مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
تشهد عمليات بحث جوجل في الآونة الأخيرة كثرة البحث عن رقم الواتساب الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وكذلك البحث مستمر عن البريد الإلكتروني للجمعية، وذلك من أجل التواصل مع موظفين والمسؤولين عن الجمعية وطلب الدعم منهم أو الاستعلام عن الخدمات المتاحة حالياً، أو التبرع من خلال الأرقام الخاصة بهم، فقد ذكرنا في تقرير سابق عن المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة للغارمين والمحتاجين، حيث يتم الرد علي المستفيد خلال 14 يوم من الطلب حتي يتم التحقق من صحة بياناته، فمن اهم ما تقدمه مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد شقق ووحدات سكنية مجانية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية للمحتاجين إليها بقيود محددة، فقد نعرض عليكم تواً طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب وحدة سكنية.
تساهم الجمعية الخيرية للأمير عبد العزيز بن فهد في بناء العديد من البرامج الخيرية التي تخص وتفيد المملكة العربية السعودية بأجمعها ومواطنيها وكذلك المقيمين علي أرضها، حيث تساعد تلك المؤسسة عدد كبير من الجمعيات الخيرية الأخري المتخصصة لسداد ديون المحتاجين والغارمين بالديون، فقد توفر المؤسسة عدد من طرق التواصل لتسهيل الاتصال بها، فإليكم الآن أرقام المؤسسة.
طريقة طلب شقة سكنية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
- يمكن طلب وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق التواصل مباشر بالذهاب إلى مقر المؤسسة، حيث تقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة جدة، ولكن المقر الرئيسي لها في مدينة تبوك علي طريق الأمير فهد بن سلطان بجوار التأمينات العامة.
- أو يمكنك التواصل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الموقع الإلكتروني لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
- التواصل عبر الواتساب من داخل وخارج المملكة عبر الأرقام الآتية:
- داخل المملكة: 8004000000
- خارج المملكة: 920030003
- أما رقم الاتصال: 485232658966
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير بن عبد العزيز بن فهد كدعم للمستحقين| طريقة التقديم والواتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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