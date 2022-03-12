شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد| رقم الواتساب ساري

توفر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عدد هام جداً من المساعدات التي يحتاجها المواطن السعودي ويبحث عنها بشكل دائم، حيث تساعد المؤسسة المواطنين من أجل التقدم بالمملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 م ومساعدة كافة مواطنيها إلى عيش حياة كريمة بعيدة عن المعاناة المادية والتعثرات المالية الخاصة بالفرد والمجتمع، فقد قدمنا لكم مسبقاً كافة خدمات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي تشمل عدد كبير من المعونات المالية للأشخاص، وأيضاً مساعدة الطلاب في تخطي مراحلهم الدراسية وتأهيلهم علمياً إلي دخول الجامعات التي يرغبون بها، وكذلك توفير لهم دورات تعليمية للغة الإنجليزية، ومن أهم مساعدات المؤسسة تقديم العلاج اللازم والأدوية لمرضي الأمراض المزمنة، وتقديم شقق سكنية للمواطنين المحتاجين إليها، فقد قدمنا لكم تفاصيل أكثر عن الوحدات السكنية التي تقدمها المؤسسة في مقال أخر، وفي ذلك المقال نقدم لكم أعزائنا كافة طرق التواصل مع المؤسسة لطلب أي احتياج لديكم.

هناك عدد كبير من البحث حول كيفية الاستفادة من خدمات مؤسسة الأمير بن فهد، حيث نقدم لكم الآن الموقع الخاص بالمؤسسة وأيضاً كافة طرق الاتصال، فقد تبحث المؤسسة عن الأشخاص المحتاجين بالفعل لمساعدتهم مادياً ومعنوياً، ويمكنك الآن عزيزي التواصل مع خدمة العملاء وإخبارهم عن مشكلتك ولكن لابد ما يثبت استحقاقك بالفعل.

رقم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات

يبحث الكثير عن المقر الرئيسي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث قدمنا لكم مسبقاً الرابط الرسمي الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونياً لتتعرف علي المؤسسة وما تقدمه للمملكة، فالعنوان الخاص بالمقر كالأتي: