“بريد إلكتروني مؤسسة الوليد” grants.alwaleed الخيرية التي تقوم شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين في خدمات المؤسسة للحصول على الشقق أو السيارات، وتقوم المؤسسة باستقبال طلبات المساعدة طوال العام بينما يتم تقديم خدماتها شهريا، ويجب أن يكون المتقدم ملتزما بشروط الاستحقاق والشروط الخاصة بالمؤسسة الإنسانية.

“بريد إلكتروني مؤسسة الوليد” grants.alwaleed إرسال طلب (سيارة – سكن) شروط التسجيل

ويعتبر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال من أشهر الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بما يقوم به من أعمال وإنشاءات، وقد قرر رجل الأعمال بإطلاق مؤسسة خيرية باسم جمعية الوليد الخيرية يتم فيها تقديم الدعم والمساعدة بتوزيع عدد من الوحدات السكنية والسيارات شهريا على المحتاجين، وتهدف المؤسس لتوزيع 10 ألاف مسكن و10 ألاف سيارة للمستفيدين من المحتاجين، منذ إنشائها وفي الفترة المقبلة كما تهدف لتوصيل المسعدات الإنسانية إلى 100 ألف اسرة.

كيفية تقديم طلب مساعدة لجمعية الوليد

رابط تسجيل جديد على موقع الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register

قم بنسخ الرابط وضعه في صفحة جوجل لتفتح لك الصفحة.

الأسئلة الشائعة عن مساعدات الأمير الوليد بن طلال https://grants.alwaleedphilanthropies.org/core/default/Faq

يتم إعلان المستفيدين شهريا على البريد الإلكتروني @alwaleed_philan.

كيفية معرفة نتائج قبول معونة الوليد

يجب أن يكون المستعلم سجل من قبل في رابط تسجيل مؤسسة الوليد.

يكون استكمل كافة الحقول المطلوبة وقام بالاشتراك في صفحة تويتر.

يجب أن يكون قد التزم بكافة شروط الاستحقاق.

يتابع المستفيدين صفحة تويتر جمعية الوليد للتعرف على الأسماء المقبولة شهريا.

يتم التوجه للمؤسسة لاستكمال إجراءات تسلم الشقق أو السيارات.

شروط جمعية الوليد الإنسانية (شقق – سيارات)