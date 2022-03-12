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عمر شويل - جدة أرقام مساعدة تركي ال شيخ talalshikhfdn المؤسسة الخيرية التي أطلقها رجل الأعمال السعودي في 2020، وقد لاقت المؤسسة استحسان الجميع حيث يتم فيها تقديم الدعم المالي والدعم العيني، شقق أو سيارات، للمحتاجين من داخل وخارج المملكة، وتقوم المؤسسة بالمبادرة بتقديم المساعدات للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية أيضا.

أرقام مساعدة تركي ال شيخ talalshikhfdn تقديم طلب المؤسسة الخيرية في رمضان 1443

قام رجل الأعمال السعودي بإطلاق مؤسسة خيرية في نهاية 2020، وتأتي ضمن عدد من المؤسسات الخيرية التي قام رجال الأعمال وأبناء الاسرة الحاكمة من المملكة، رجال ونساء، بإطلاقها والتي تقوم بتقديم العديد من المساعدات المالية، أو الغذائية أو ترميم المنازل أو شراء سيارات، وقد استفاد من مساعدات تلك المؤسسات ابناء المملكة كما تقوم عدد من المؤسسات لتقديم الدعم خارج المملكة.

مؤسسات خيرية داخل المملكة