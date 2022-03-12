شروط وثيقة العمل الحر للمقيمين بالسعودية 2022 طريقة استخراج الوثيقة عبر freelance.sa

منصة العمل الحر بالسعودية أتاحت مجموعة خدمات تزيد فرص العمل، ويمكن من خلالها القضاء على النسب الخاصة بالبطالة بالمملكة السعودية، وهذا يكون عبر استخراج وثيقة يستطيع الشخص من خلالها أن يمارس أعمال حرة يتقنها بأي مجال يريد، وفقًا لمجموعة ضوابط ومعايير وشروط، ولذلك فإننا عبر مقالنا في موقع ثقفني هذا سنشرح لكم كافة المعلومات التي تحتاجها حول وثيقة العمل الحر للمقيمين.

ما هي وثيقة العمل freelance؟

إن إدارة الموارد التابعة للمملكة السعودية قد أصدرت وثيقة رسمية بإمكان الشخص أن يحصل عليها تسمى وثيقة العمل الحر، وهذا للحصول على فرص عمل مناسبة لهم بالتخصصات الهامة علمياً وأدبياً والقيام بإنشاء المشروعات التي تحقق لهم دخلاً يستطيعوا استخدامه في البيت، وتلبية كافة متطلباتهم اليومية وهذا يكون عبر بعض الشروط المحددة من الوزارة والتي قد أعلن عنها بشكل رسمي، وتوجد أيضاً بعض المعايير اللازم توافرها بالمشروع ليمنح للأفراد هذه الوثيقة.





شروط وثيقة العمل الحر للمقيمين

توجد بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يستطيع الشخص أن يستخرج تلك الوثيقة الخاصة بالعمل الحر، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً لابد من امتلاك الشخص المتقدم جنسية سعودية.

عمر المتقدم لا يجب أن يكون أكبر من 60 عام ولا أقل من 20 عام.

ضرورة التسجيل على الحساب الخاص أببشر الإلكتروني والامتلاك لحساب شخصي بهذه المنصة

لا يتطلب هذا التفرغ التام حيث أنه بإمكانك أن تستخرج وثيقة لشخص لديه أي مهنة أخري.

تستطيع أيضاً استخراج وثيقة أو أكثر للمهن المتعددة وبنفس التوقيت.

طريقة استخراج وثيقة عمل حر

بإمكانك أن تستخرج وثيقة عمل حرة بمنتهى السهولة والبساطة وبشكل إلكتروني دون أن تحتاج للتحرك أو حتى الذهاب لأي مكان، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك وهي كالآتي: