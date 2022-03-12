شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير بن عبد العزيز بن فهد| رقم الواتساب والبريد الإلكتروني

شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير بن عبد العزيز بن فهد، حيث أعلن الأمير بن فهد عن الخدمات التي يوفرها عبر المؤسسة الخيرية الخاصة به، فقد يوفر الأمير عبد العزيز العديد من الخدمات إلي مواطنين وساكني المملكة السعودية، فهناك الكثير من المؤسسات الخيرية والتي تجمع أموال الزكاة المواطنين، وكذلك التبرعات من المتبرعين، لتقوم بتوصيلها إلى من يحتاجها بالفعل كدعم لهم، سداد أموالهم، عمل رواتب شهري لمن ليس له دخل، فقد يرأس تلك المؤسسة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين لتقديم الدعم المالي السخي إلى المحتاجين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والفئات الأشد احتياجاً.

يزداد البحث من آن للأخر عن رقم الوتساب الخاص بمؤسسة الأمير بن عبد العزيز فهد، أو عن البريد الإلكتروني الخاص للتواصل وتقديم طلب الحصول علي دعم أو الاستفسار، فكما ذكرنا لكم زوارنا أن المؤسسة توفر مساعدات عاجلة للغارمين والمحتاجين ويتم الرد علي السائل في خلال يوم إلى أسبوعين حتي يتم التحقق من الطلب، فقد توفر المؤسسة أيضاً شقق سكنية مجانية للمحتاجين إليها، والعلاج اللازم، ففي ذلك المقال نعرض عليكم كافة طرق التواصل التي يمكن توصلك مع المؤسسة وتقديم طلب.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تقع في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة في Ar Rawdah، Nahdat Al Maarifah، أما عن المقر الرئيسي للمؤسسة يقع في مدينة تبوك علي طريق الأمير فهد بن سلطان، والمقر بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

توفر المؤسسة أرقام للواتساب من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث يعد 8004000000 رقم الواتساب من داخل السعودية، و920030003 من خارج السعودية، أما رقم الاتصال الموحد 485232658966

يوجد للمؤسسة صفحة عبر منصة تويتر، حيث يبحث الجميع عن الصفحة الرسمية للمؤسسة، وذلك لأنه يوجد الكثير من الصفح الغير رسمية المستعارة لاسم الأمير عبد العزيز بن فهد، ولهذا نقدم لكم رابط الصفحة الرسمي :https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar قم بنسخة ولصقه في مربع بحث جوجل لتفتح الصفحة لك.

البريد الإلكتروني لمؤسسة عبد العزيز بن فهد “الجيميل الإلكتروني” [email protected]

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

تساعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد المواطنين السعوديين، حيث توفر العديد من البرامج الداعمة، كبرنامج الزواج الخيري فمن خلاله تدعم الزوجين بمبلغ 20 ألف ريال سعودي، وتوفير دورات للمقبلين تأهيلية للشباب المقبلين علي الزواج، كما تعمل المؤسسة علي توفير برنامج طموح لدعم الطلاب والطالبات وتوفير لهم دورات أجنبية لتأهيلهم علي دخول الجامعات.

يمكنك الآن عزيزي الدخول الي بوابة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والإطلاع علي كافة المساعدات والمساهمات التي يقدمها في خدمة المملكة العربية السعودية ومواطنيها، حيث يقدم الأمير مساعدات مختلفة وحلول لحل العديد من المشاكل التي تخص عامة المواطنين السعوديين وتخدم المملكة وفقاً لرؤية عام 2030 م.