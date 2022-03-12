وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الملك فهد الخيرية بالتعاون مع وزارة الإسكان| طرق التواصل

الأمير عبد العزيز بن فهد يقدم الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين، حيث أعلن عن مؤسسته عبر الصفحة الرسمية لموقع تويتر، فقد يطلق علي جمعية الأمير عبد العزيز بن فهد “مؤسسة الملك فهد الخيرية” ، وتقدم تلك المؤسسة لجميع المواطنين السعوديين والساكنين في المملكة مجموعة مميزة من البرامج الخيرية والأنشطة المتنوعة الخدمية التي تساند عدد كبير جداً من المواطنين وكذلك المقيمين بالسعودية، حيث يعمل القائمين علي تنمية وتطوير برامج وأنشطة المؤسسة تنفيذ الكثير من المشاريع الخيرية ودعم عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم المالي للمواطنين، ونفذت مؤسسة الملك فهد الخيرية مجموعة عديدة من المشاريع بالتزامن والتوافق مع محطات معرض الملك فهد روح القيادة، كما تضامنت مشاريع المؤسسة الخيرية الأهداف التي تنص علي نظام تأسيس المؤسسة الرئيسي.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

تم تأسيس مؤسسة الملك فهد الخيرية بأمر من الملك عبد العزيز بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه، فقد أطلقت مؤسسة الملك فهد عدد كبير من المشاريع الهامة للمواطنين والتي تخدم المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030 م، فمن أهم المشاريع التي أسستها إقامة معرض الملك فهد بن عبد العزيز “رحمة الله عليه” في مدينة الرياض في عام 1436 هـ، وكذلك إطلاق معرض آخر للملك سلمان بن عبد العزيز في مدينتي مكة المكرمة وجدة في عام 1437 هـ، وأخر في منطقة الشرقية والظهران عام 1437 هـ.

أنشأت أيضاً جمعية الملك فهد عدد من المشاريع لمواجهة أثار كورونا السيئة في المملكة ومنع انتشارها بين المواطنين، كما ساعدت في صيانة وتعمير المساجد في كافة أنحاء المملكة، أما عن المساعدات الشخصية، فقد تدعم الجمعية المواطنين المحتاجين بالفعل وتساعدهم بتوفير لهم وحدات سكنية مجانية فقد تحدثنا عن الوحدات والشقق السكنية التي توفرها الجمعية في ذلك المقال وكيفية التقديم للحصول عليها، فقد توفر تلك الخدمة للمواطن بعد الإطلاع علي معلوماته الشخصية والتحقق من احتياجه إليها، كما توفر الجمعية الدعم المالي والعلاج وسبل المعالجة الكاملة لهم.

طرق التواصل والتسجيل في مؤسسة الملك فهد الخيرية

قدمنا لكم أهم طرق التواصل والتسجيل في المؤسسة لتتمكن من الحصول علي المساعدات الخيرية التي تخدم بها المواطنين، فقد تتمكن الآن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة الملك فهد والتعرف عليها، فأرقام التواصل عبر الواتساب من داخل المملكة 8004000000، ومن خارجها و920030003

يمكنك عزيزي الدخول الي البوابة الرئيسية لمؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز وقراءة تفاصيل المساعدات التي يقدمها، حيث يقدم الأمير من أهم مساعداته وحدات سكنية للمحتاجين بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية حتي يتم توصيل تلك الوحدات بمستحقيها، وأيضاً يقدم العلاج اللازم للمرضي والمعونات المالية للفقراء والأب الذي يعول عدد من الأبناء وله دخل محدود.