متى موعد تاريخ نزول إيداع الدعم السكني ألية تقديم مشاريع سكني “رقم هاتف الدعم الفني stc”

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عمر شويل - جدة متى موعد وتاريخ نزول إيداع الدعم السكني الشهري مارس 2022 طريقة وألية التسجيل والتقديم في مشاريع سكني، وحساب الدعم السكني على حاسبة الدعم السكني ورقم الدعم الفني stc، وذلك لاستفسار المستفيدين عن شروط الحصول على الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية السعودي، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم السكني صباح اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية هو المنوط به وضع الشروط والمعايير الخاصة باستحقاق الدعم السكني، وهي خدمة تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأكثر احتياجاً من أجل توفير مسكن ملائم لحياة كريمة لمواطني المملكة.

متى موعد وتاريخ نزول وإيداع الدعم السكني الشهري مارس 2022

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم السكني يتم تقديمه لمواطني المملكة من أصحاب الجنسية السعودية، وذلك للفئات الغير قادرة على توفير السكن الملائم الدعم السكني، وذلك من خلال عدة برامج خاصة بالفروض العقارية، وتشمل تلك البرامج التالي:

وحدة سكنية جاهزة

البناء الذاتي

وحدة تحت الإنشاء

رهن العقار

الجهات التمويلية المشاركة في برنامج الدعم السكني للقرض العقاري

ومن الجدير بالذكر أن برنامج القرض العقاري هو أحد الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، وهو في الأساس برنامج تمويلي سكني مدعوم من قبل الصندوق، ويقدم قروض تصل إلى 500 ألأف ريال سعودي، وهذه القروض حسب ما جاء على موقع صندوق التنمية العقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

آلية الحصول على دعم برنامج القرض العقاري

يتم تقديم القرض العقاري للمستفيدين بعد الحصول على احقيه التمويل العقاري من أحد البنوك أوالشركات التمويلية المشاركة في البرنامج.

يقدم صندوق التنمية العقارية دعم شهري يغطي أعباء فائدة التمويل، وذلك بنسبة تبدأ من 35% وترتفع إلى 100% وذلك حسب درجة استحقاق المستفيد.

يتم تحويل الدعم السكني شهريا لحساب المستفيد، ويتم ذلك بعد قيامه بسداده للقسط الشهري المستحق لجهة التمويل.

مميزات الحصول على دعم برنامج القرض العقاري

يُقدم البرنامج دعم بنسبته إلى 100%، وذلك للمستحقين من أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 14,000 ريال “أساسي وبدل سكن”، وذلك بعدما يتم استقطاع التأمينات ومعاش التقاعد.

تتفاوت نسبة الدعم السكني القرض العقاري للمستفيدين من أصحاب الدخول الأعلى.

أجازت الجهات والهيئات الشرعية هذا البرنامج.

يتم تمويل القرض العقاري بقيمة تبلغ 500 ألف ريال سعودي.

التقدم والتسجيل للحصول على الدعم السكني يتم من خلال منصة سكني.

يمكن الاستفادة من تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

إمكانية القيام بالتنازل عن طلب استحقاق القرض لأحد أقارب المستفيدين، وذلك للأقارب من الدرجة الأولى.

للمستفيد الذي صدر له رقم طلب الحق في الاستفادة من قرض الدعم السكني لمهلة سنتين، وذلك من تاريخ صدور رقم الاستفادة من البرنامج

في حال انتهت مهلة السنتين دون الاستفادة من الرقم، يمكن التقديم عبر بوابة الإسكان للحصول على إحدى منتجاتها.

يتم إعفاء المستفيد وإسقاط التمويل وذلك في حالة العجز الكلي.

في حالة الوفاة يتم إعفاء ورثه المستفيد وإسقاط التمويل، وبالتالي يسقط إيداع مبلغ الدعم عن المستفيد .

شروط التقدم والتسجيل للاستفادة على دعم صندوق التنمية العقارية

أن يكون المتقدم مواطن أو مواطنة يتمتعون بالجنسية السعودية.

عدم تمكن المستفيد من الحصول على مسكن ملائم لأسرته.

يجب أن يكون عمر المستحق للدعم السكني أكبر من 25 عاما.

شرط الإقامة الدائمة بالمملكة للحصول على الدعم السكني.

تقديم ما يثبت من مستندات تثبت عدم تملك المتقدم لسكن ملائم.

لا يحق للمستفيدين من أي برامج الدعم السكنية الأخرى الحصول على الدعم السكني.

رقم هاتف الدعم الفني الموحد stc التواصل مع صندوق التنمية العقارية

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي قد أتاح إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم الدعم الفني stc التواصل، كما يمكن التعرف على أخر أخبار الصندوق وما يقدمه من خدمات من خلال التالي:

متى موعد صرف ونزول وإيداع الدعم السكني

يتم صرف الدعم السكني الخاص بصندوق التنمية العقارية في اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، لذلك سيتم إيداع مبلغ الدعم السكني بحسابات المستفيدين البنكية صباح يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

طريقة التسجيل في منصة سكني على موقع وزارة الإسكان

زيارة الموقع الإلكتروني “منصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. تسجيل الدخول بحساب المستخدم الذي تم تسجيله سابقا. لإدخال رقم الهوية الوطنية. من ليس لدية حساب يمكنه إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات المطلوبة. إدخال رقم الهاتف الجوال. تسجيل بيانات الدخل الشهري. الضغط على حفظ الطلب والاحتفاظ برقم الطلب قبل تسجيل الخروج.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي تقوم بتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

رابط تسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحدة لوزارة الإسكان