حساب المواطن أودع 1.8 مليار ريال للمستفيدين بالمملكة

أكد برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة على أن تم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال مخصص للدعم المادي الشهري الخاص بشهر مارس الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك أن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يكون إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية، وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين، وهذا منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال سعودي منها 985 مليون ريال سعودي، وهذا دفعات الماضية.

وقد تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن أعلن على أن 76% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري، ولذلك أكد على أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1063 ريال سعودي، حيث أن قد بلغ عدد متوسط أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% ولذلك أوضح حساب المواطن على أن عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري.

نسبة أرباب الأسر السعودية :

ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى بالمملكة، حيث أن يكون المشكلين 6% وهذا من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حساب المواطن أوضح علي أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي بلغ حوالي 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر المنتجة قد بلغت نسبتهم حوالي 8%.

بالإضافة إلى ذلك أن نسبة الإناث المستقلات حوالي 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% وأضاف إلى ذلك أن 83% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من حساب المواطن.

شروط حساب المواطن للمستفيدين :