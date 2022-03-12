ما هو رابط التسجيل في اعانة الباحثين عن عمل 1443 في السعودية وكم هي منحة البحث عن عمل

ما هو رابط التسجيل في اعانة الباحثين عن عمل 1443 يحتاج عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية إلى التعرف على كيفية التسجيل في إعانة الباحثين عن العمل، وذلك بالتزامن مع إطلاق مجلس الوزراء السعودي برنامج يتم إدارته من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، وعن البرنامج الذي يتم من خلاله تقديم دعم مالي مؤقت للباحثين عمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم هذا الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل 1443 في السعودية.

ما هو رابط التسجيل في اعانة الباحثين عن عمل 1443

يمكن لجميع المستحقين التسجيل في برنامج إعانة الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية إلكترونيا بسهولة من خلال الموقع المفعل من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول إلى موقع بوابة نفاذ الخاصة بالتسجيل مباشرة.

يتم اختيار إدخال اسم المستخدم ومن ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

اختيار تسجيل الدخول ومن ثم اختيار منصة طاقات

الدخول على البوابة الوطنية طاقات .

يتم تحديد منحة البحث عن وظيفة من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

يتم اختيار أيقونة قدم هنا.

اختيار الموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم اختيار أيقونة التالي.

يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخطابية من المستخدم عبر الموقع.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ومن ثم اختيار التسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة تأكيد إلى رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

كم هي منحة البحث عن عمل

في أول الأربعة أشهر يحصل المستفيد على 2000 ريال سعودي. اما في الأشهر الأربعة الثانية يحصل المستفيد على 1500 ريال سعودي. في الأشهر الأربعة الثالثة يحصل المستفيد على 1000 ريال سعودي. وخلال الأشهر الثلاثة الباقية ، سيحصل المستفيد على 750 ريال سعودي.

شروط التسجيل في منحة اعانة الباحثين عن عمل 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على منحة اعانة الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية والمقدمة من جانب الحكومة السعودية، وقد جاءت هذه الشروط والضوابط على النحو التالي.