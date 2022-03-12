نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 300 ألف ريال للمتقاعدين بأقل راتب وبدون كفيل والرسوم مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو التمويل الشخصي، هو إعطاء المواطن أو المقيم مبلغ مالي يستطيع من خلاله أن يقم بشراء سيارة أحلامه، أو دفع الأقساط المتأخرة أو شراء منزل أو ترميمه، وأيضا استخدام المبلغ التمويلي في أي شئ يريده، ويتم تقديم التمويل من البنوك والشركات المتوفرة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي تكون موثقة ويسمح لتلك البنوك والشركات أن تزاول التمويل بأقل قسط شهري، وبدون تحويل راتب أو لا، ويمكنك أن تحصل على التمويل بمزايا قوية، كما أن هناك أيضاً عروض تمويلية كل شهر للمواطنين والمقيمين وفق الشركة أو البنك المهتم بذلك لضمان تقديم أفضل العروض والخدمات.

تمويل شخصي للمتقاعدين بأقل راتب

سنتحدث اليوم عن أفضل عرض تمويل شخصي للمواطنين المتقاعدين، وذلك للتمويل الشخصي، قرض 2 مليون ونصف بدون كفيل، التمويل التأجيري للسيارات، تمويل المرابحة، تمويل السلع الاستهلاكية، فيمكن للمتقاعد أن يحصل على أي من هذه التمويلات إذا كان الراتب التقاعدي لا يقل عن 1985 ريال شهريا، ويتم السداد أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكنك أن تحصل على التمويل الشخصي بمبلغ 300 ألف ريال، ومن أهم المزايا المتوفرة للمتقاعدين أنه سوف يحصل على التمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، وبدون مقدم، وأيضاً في حالة الوفاة لا قدر الله سوف يتم الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية.

شروط تمويل المتقاعدين والأوراق المطلوبة

التمويل الشخصي من شركة اليسر يوفر لك مبلغ يصل إلى 300 ألف ريال فيجب أن تقدم صورة من الهوية، بدون مقدم وأول قسط مجاني لعروض سيارات جديدة، والعنوان الوطني وإثباته، وأن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 1985 ريال، ويجب أن يكون العمر لا يزيد عن 70 عاما، وفي حالة التقديم لطلب التمويل التأجيري للسيارات فسوف يتم تقديم صورة من رخصة القيادة ويجب أن تكون سارية المفعول، مع عرض سعر السيارة التي يتم اختيارها من أحد المعارض التابعة لشركة اليسر، وفترة السداد للتمويل تستمر 5 سنين أو وفق الاتفاق بين العميل والشركة.

خطوات السداد أون لاين

قم بطلب تمويل المتقاعدين من شركة اليسر وسوف توفر لك خدمات عديدة لراحة المواطنين والمقيمين ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة السداد أون لاين، ويتم ذلك من خلال شركة اليسر لأمان أكثر للعملاء، وبخطوات بسيطة سوف تقم بسداد أقساطك الشهرية بضغطة زر، في البداية سوف تقم بالدخول إلى قائمة السداد للخدمات العامة، ومنها أختيار الموقع الإلكتروني لشركة اليسر والرمز هو 024، وبعدها قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك في نظام السداد، ثم إدخال المبلغ أو تقسيمه على مرتين في الشهر، وسوف يتم إرسال رسالة تأكد لك عبر الهاتف.