شروط تمويل إمكان الميسر لسد الاحتياجات المالية، فإن إمكان عبارة عن شركة تمويلية تقدم تمويلات ميسرة تناسب جميع المواطنين من كافة الشرائح المجتمع، حيث أن تمويل إمكان الميسر يكون بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، كما أن إمكان تكون معتمدة من قبل البنك المركز السعودي وتخضع لرقابته، فإن تمويل إمكان يمكنا الحصول عليه في أي قت وأي مكان عن طريق الرابط الإلكتروني أو التطبيق، حيث أن هناك شروط تمويل إمكان الميسر التي لابد من توافرها بالمستفيدين ليكونوا مؤهلين للحصول علي التمويل، كما أن هناك مزايا تمويل إمكان الميسر التي تساعد في الحصول علي التمويل لتلبية كافة الاحتياجات الضرورية، لذلك يجب علي كل مواطن يرغب في الاستفادة من التمويل متابعة موقعنا الإلكتروني.

شروط تمويل إمكان الميسر المصغر للمستفيدين

أن تتحقق شرط الجنسية فلابد أن يكون المتقدم المستفيد سعودي الجنسية.

يكون متوفر لدي المتقد سجل ائتماني جيد خالي من أي تعثرات مالية سابقة.

لابد أن يكون عمر المواطن المتقدم لا يقل عن 25 سنة وألا يزيد عن 60 عام.

يجب أن تكون قيمة الحد الأدنى للراتب لا تقل عن 5 ألاف ريال سعودي.

يكون المتقدم للحصول علي التمويل في القطاع المدني سواء متقاعد أو في القطاع الخاص أو شبه الحكومي.

يتطلب من المواطن العامل في القطاع الخاص تصل فترة خدمة عمله علي الأقل تصل إلي 6 أشعر.

مزايا تمويل إمكان الراجحي للمواطنين

إن منصة إمكان الإلكترونية تقدم نوعين من التمويلات الميسرة والسريعة لللمواطنين، حيث أن التمويلات تكون تمويل مصغر ميسر وتمويل إضافي، كما أن هذا التمويل المقدم للمواطنين يكون له مميزات عديدة، فإن كل مواطن من المواطنين يمكنه الدخول علي رابط للتعرف علي مزايا تمويل إمكان الميسر.

متطلبات طلب قرض إضافي من إمكان

شروط أهلية طلب تمويل إمكان الإضافي كالتالي:

الجنسية لابد أن تكون سعودية للمتقدم.

العمل يجب أن يكون في أي قطاع سواء حكومي أو شبه حكومي أو خاص أو متقاعدين، ولكن إذا كان العمل في قطاع عسكري لا بد من أن يكون من محولي الراتب للراجحي.

يكون هناك تمويل مازال قائم.

رابط الحصول علي تمويل إمكان

خطوات القيام بطلب التمويل الميسر تكون كالتالي: