نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدعم السكني 1443 وما هي شروط استحقاق الدعم السكني sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الدعم السكني من أكثر الروابط التي يبحث عنها زوار مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث يرغب الكثير من المواطنين داخل المملكة في الاستفادة من دعم سكني 1443، ويتم تقديم الدعم وفق شروط وضوابط وضعها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حتى يصل الدعم لمستحقيه وفق رؤية المملكة 2030 في تطوير وآلية تقديم الدعم.

ويعد برنامج سكني هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المملكة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على توفير مسكن مناسب خاصةً للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وهو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وتم إطلاقه في عام 2017 لتقديم الدعم السكني للمستحقين وفق شروط الاستحقاق التي سوف نتعرض لها في هذا المقال وعبر موقعكم ثقفني المتميز.

رابط التسجيل في الدعم السكني 1443

يتم التسجيل للحصول على الدعم السكني إلكترونياً من خلال رابط sakani.housing.sa، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول، وبعد الدخول إلى البرنامج قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على أيقونة “بند الخدمات العامة” والنقر على تسجيل.

شروط استحقاق الدعم السكني

يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. أن يكون مقيم داخل المملكة وقت تقديم الطلب. ألا يقل العمر عن 25 عام. عدم امتلاك المتقدم لأي مسكن مناسب خلال آخر خمس سنوات وهذا الشرط يخص المتقدم وجميع أفراد الأسرة. ألا يكون للمتقدم دخل يمكنه من شراء مسكن مناسب. عدم امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات وبهدف الاستخدام الشخصي. إذا كانت المتقدمة امرأة يجب أن تكون مطلقة ومر على طلاقها عامين أو أرملة. إذا توفى الأب يجوز للأخوة التقدم بطلب للحصول على دعم سكني.

شروط دعم سكني للمطلقات

يجب توافر شروط الاستحقاق السابقة بالإضافة إلى شرط أن يكون مر على الطلاق عامين فأكثر.

المستندات المطلوبة للحصول على الدعم السكني

يجب تقديم كافة المستندات الدالة على أحقية المتقدم وتوافر شروط الاستحقاق فيه، مثل تقديم مفردات المرتب والسجل المدني الخاص بالمتقدم والمستندات الشخصية مثل بطاقة الهوية الوطنية وجميع المستندات التي تطلبها وزارة الإسكان، تقديم الصك الخاص بالأرض السكنية.