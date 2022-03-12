نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الطلاب 1443 وكيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع حسب نظام رصد الدرجات الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يسعى الكثير من المعلمين إلى التعرف عليها لكي تسهل عليهم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خدمة الحصول على نتائج الطلاب عبر موقع منصة نور إلكترونيا، ويتطلب ذلك رصد جميع الدرجات الخاصة بالطلاب من قبل المعلمين عبر المنصة قعد إجراء عمليات تصحيح الامتحانات مباشرة، حيث يتم رصد الدرجات لكل مادة دراسة على حدة، ووفرت منصة نظام نور طريقة سهلة لأجراء هذه الخدمة، لذلك نستعرض الآن كيفية رصد درجات نظام نور بطريقة سهلة.

نظام رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي 2022

نظام نور رصد درجات الطلاب يعد نظام رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي هو احد الأنظمة الإدارية التي يقدمها النظام للمعلمين والمعلمات في جميع المدارس بكافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع المعلم من خلال هذا النظام برصد الدرجات الخاصة بالمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها المعلم، حيث يتم رصد النتائج الكترونيا من خلال منصة نور التعليمية بسهولة، وذلك في اطار طرح وزارة التعليم السعودية خدمة الحصول على نتائج الطلاب من خلال المنصة مباشرة من خلال البيانات الخاصة بالطالب.

كيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع

طريقة رصد الدرجات في نور بضغطة زر يمكن للمعلمين اجراء الرصد لدرجات الطلاب بطريقة سهلة من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.

أولا يتم زيارة موقع نظام نور مباشرة، ومن الضروري ان يتم فتح الموقع من خلال الحاسب الآلي وليس من الهاتف.

يتم اختيار الإشارات المرجعية من القائمة المنسدلة بعد اختيار المقطع الموجودة على يسار الشاشة مباشرة.

يتم اختيار ايقونة عرض شريط الإشارات.

بعد ذلك يجب فتح رابط موقع الكشوف الالكتروني.

يتم الولوج الى الحساب الرسمي الخاص بالمعلم عبر الموقع.

اختيار خدمة رصد درجات الطلاب.

يتم اختيار نسخ الكود من النافذة التي تظهر.

يتم الوقوف الى شريط الإشارات من خلال مؤشر الفأرة ثم اختيار الزر الايمن.

يتم اختيار إضافة صفحة جديدة.

لصق الكود.

يتم تعديل اسم الصفحة.

يتم العودة الى صفحة المعلم في نظام نور ثم تعبئة كافة البيانات.

يتم اختيار ايقونة رصد الدرجات بعد ذلك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة 1443 بموقع نظام نور في حال نسيان كلمة المرور

إذا قد أضاع الطالب أو ولي أمره كلمة المرور الخاصة به يجب عليه اتباع الخطوات التالية :