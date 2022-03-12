نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الطلاب 1443 وكيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع حسب نظام رصد الدرجات الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يسعى الكثير من المعلمين إلى التعرف عليها لكي تسهل عليهم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خدمة الحصول على نتائج الطلاب عبر موقع منصة نور إلكترونيا، ويتطلب ذلك رصد جميع الدرجات الخاصة بالطلاب من قبل المعلمين عبر المنصة قعد إجراء عمليات تصحيح الامتحانات مباشرة، حيث يتم رصد الدرجات لكل مادة دراسة على حدة، ووفرت منصة نظام نور طريقة سهلة لأجراء هذه الخدمة، لذلك نستعرض الآن كيفية رصد درجات نظام نور بطريقة سهلة.
نظام رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي 2022
نظام نور رصد درجات الطلاب يعد نظام رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي هو احد الأنظمة الإدارية التي يقدمها النظام للمعلمين والمعلمات في جميع المدارس بكافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع المعلم من خلال هذا النظام برصد الدرجات الخاصة بالمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها المعلم، حيث يتم رصد النتائج الكترونيا من خلال منصة نور التعليمية بسهولة، وذلك في اطار طرح وزارة التعليم السعودية خدمة الحصول على نتائج الطلاب من خلال المنصة مباشرة من خلال البيانات الخاصة بالطالب.
كيفية رصد درجات منصة نور بشكل سريع
طريقة رصد الدرجات في نور بضغطة زر يمكن للمعلمين اجراء الرصد لدرجات الطلاب بطريقة سهلة من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.
- أولا يتم زيارة موقع نظام نور مباشرة، ومن الضروري ان يتم فتح الموقع من خلال الحاسب الآلي وليس من الهاتف.
- يتم اختيار الإشارات المرجعية من القائمة المنسدلة بعد اختيار المقطع الموجودة على يسار الشاشة مباشرة.
- يتم اختيار ايقونة عرض شريط الإشارات.
- بعد ذلك يجب فتح رابط موقع الكشوف الالكتروني.
- يتم الولوج الى الحساب الرسمي الخاص بالمعلم عبر الموقع.
- اختيار خدمة رصد درجات الطلاب.
- يتم اختيار نسخ الكود من النافذة التي تظهر.
- يتم الوقوف الى شريط الإشارات من خلال مؤشر الفأرة ثم اختيار الزر الايمن.
- يتم اختيار إضافة صفحة جديدة.
- لصق الكود.
- يتم تعديل اسم الصفحة.
- يتم العودة الى صفحة المعلم في نظام نور ثم تعبئة كافة البيانات.
- يتم اختيار ايقونة رصد الدرجات بعد ذلك.
خطوات الاستعلام عن نتيجة 1443 بموقع نظام نور في حال نسيان كلمة المرور
إذا قد أضاع الطالب أو ولي أمره كلمة المرور الخاصة به يجب عليه اتباع الخطوات التالية :
- يجب التوجه إلى الرابط الرسمي https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.
- توجد في الأسفل خيارات تقوم باختيار منها تسجيل ولي أمر جديد، حينها سيتطلب منك إدخال رقم هوية الوالد، و سيقوم النظام التلقائي بتعبئة الرقم ومن ثم نقوم بالضغط على خانة التالي.
- سوف تظهر صفحة به اسم أحد أخوة الطالب حيث يتطلب منك إدخال رقم الهوية الخاص به وبعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهاتف الجوال دون إضافة 05 الذي يمكنك استقبال الرسالة من خلاله.
- سوف تستلم كلمة المرور واسم المستخدم عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الذي سبق وأدخلته.
- سوف تدخل على موقع نظام نور مرة أخرى باستخدام البيانات التي سبق واستقبلتها في الرسالة النصية، بعد ذلك سيطلب منك تعيين كلمة مرور جديدة ومن الأفضل أن تحفظها لتتمكن من تذكرها بعد ذلك.
- وفي النهاية أصبح معك اسم المستخدم الذي استقبلته من خلال الرسالة النصية وكلمة المرور التي عينتها بنفسك، وسوف تستخدم كلاهما لتسجيل الدخول مجددًا على موقع نظام نور وسوف تظهر جميع التقارير بسهولة وسيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته.
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