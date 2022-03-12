كيف اسجل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل للموظفين عام 1443

التسجيل في في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل للموظفين خاصة الأفراد الذين تركوا وظائفهم لسبب لا راجعة فيه بمعنى خارجة عن إرادتهم ولم يجدوا بديل مناسب لهم للعمل حيث يكون هؤلاء العاطلين في اشد الحاجة للحصول على الدعم لمساعدتهم نظام ساند تامين ضد التعطل عبارة عن نظام تكافل اجتماعي تم إصدارة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلاله يتم دعم و مساندة المواطنين العاطلين عن العمل في المملكة بتوفير احتياجات الأسرة لهم لهذا السبب أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات نظام ساند لتعويض هؤلاء المفصولين عن عملهم حيث يتم تقديم الدعم في صورة راتب شهري يحصل عليه المستفيدين لفترة معينة لحين حصوله على وظيفة مناسبة له بالإضافة إلى ذلك التدريبات والدورات التدريبية التي يهدف إليها البرنامج لرفع مستوى الكفاءة لديهم من أجل زيادة فرص الحصول على وظائف افضل و مناسبة لهم كما تهتم نظام ساند كثيرا بتطوير خدماتها للتسهيل على مواطنيها في المعاملات التي يجتاحها المواطن بشكل دوري.

طريقة التسجيل في نظام ساند ضد التعطل عن العمل

من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف يتم التسجيل لجميع المشتركين بطريقة تلقائية في فرع المعاشات بموجب نظام التأمينات بنظام التامين ضد التعطل ولكي يمكن التعرف على الأهلية في الاستحقاق والتعويض وصرف المستحقات يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني قم بالتسجيل في نظام ساند من خلال الخطوات الأتية:

يتوجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الدخول إلى حسابك الخاص في التأمينات أون لاين. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور رمز التحقيق ثم الضغط على تسجيل الدخول. تظهر لك صفحة حسابك الخاصة بك في التأمينات أون لاين ابحث عن خانة تقديم طلب الالتحاق بنظام ساند ثم اضغط عليه. من خلال الصفحة التالية يتطلب منك الموقع إدخال البيانات الخاصة بك ثم إدخال رقم الحساب البنكي. راجع البيانات و تأكد من صحة المعلومات الشخصية المسجلة واذا كانت بحاجه للتعديل قم بالضغط على تعديل اجراءات التغيرات اللازمة و حفظها. الخطوة التالية تظهر أمامك رسالة تأكد أن عملية تقديم طلب التعويض قد تمت بنجاح. في حالة إذا كنت مستوفي كافة الشروط والأحكام التي وضعت من جانب البرنامج سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تؤكد لك استحقاقك لطلب التعويض. أما إذا كنت في حالة أن الشروط لا تنطبق عليك سوف تظهر لك الرسالة توضح لك كافة الأسباب التي تمنعك من الاشتراك في نظام ساند.

شروط استحقاق الدعم من ساند

لكي يستفاد من خدمات النظام في ساند للعاطلين عن العمل يجب توافر شروط وضعت من قبل البرنامج للمتقدمين وهي كالاتي:

لابد أن يكون المتقدم مواطن سعودي أي لديه الجنسية السعودية. ألا تتخطى فترة دفع التعويض 12 شهر. ألا يمتلك عمل خاص به أو لديه أي مصدر دخل اخر. أن تكون لديه القدرة على العمل. يجب الالتزام بالبحث عن العمل. كما يجب ألا يكون مفصول عن العمل بسبب شخصي. يجب أن يحترم ويلتزم بالتدريب الذي توفره الوزارة. يشترط أن يلتزم بكل ما تصدر الوزارة من أرشادات وتعليمات هامة بصفة مستمرة. ألا يكون ترك أو تخلى عن عمله بإرادته التامة دون أي ضغوط من جهة العمل. أن يكون دون سن 60 عام. أن يكون مسجلا في الوزارة عن طريق صندوق التنمية الموارد البشرية خلال 90 يوما منذ تركه للعمل. ترفض كل طلبات التسجيل في البرنامج من الجنسيات الأخري. أن يكون لدى المتقدم استعداد للالتحاق بوظيفة بديلة.

كم قيمة المبلغ المستحق من برنامج ساند للعاطلين عن العمل

هذا وفقا لنظام ساند وحسب ما قررته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يتم صرف التعويض والمستحقات المالية للمتعطلين عن العمل لمدة سنة كاملة كالاتي: