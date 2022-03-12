أسرع منه متلاقيش.. كيفية الحصول على تمويل سلفة والشروط الجديدة 2022

شروط تمويل سلفة الجديد والاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من منصة سلفة الإلكترونية، فسلفة من أكبر وأهم المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم أنظمة تمويل مختلفة للجميع بالمملكة، وتقدم المنصة خدماتها بمزايا رائعة، أبرزها تقديم التمويل بدون طلب تحويل الراتب، كما تتيح للمستفيدين طرق يسيرة للحصول على التمويل، وتطرح أنظمة سداد مختلف يمكن للعملاء الاختيار فيما بينها.

شروط تمويل سلفة الجديدة

تتيح منصة سلفة للعملاء من خلال خدماتها التمويلية، إمكانية إحداث تغيير في الأنظمة المالية لكل عميل، فهي تقدم الحلول المالية البسيطة، التي لا تتطلب للموافقة عليها من المنصة، شروط بسيطة لدى المتقدمين، ومن بين الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل من العملاء الآتي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 23 سنة.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 60 سنة.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل على رأس العمل.

أن تكون الفترة التي قضاها المتقدم بالعمل على الأقل 3 شهور، بالنسبة للموظفين بالقطاع الحكومي.

أن تكون الفترة التي قضاها المتقدم بالعمل لا تقل عن 6 شهور، بالنسبة للموظفين بالقطاع الخاص من المتقدمين.

الحد الأدنى لقيمة الراتب الشهري المقبولة 5000 ريال.

مزايا تمويل سلفة

يمنح تمويل سلفة للمتقدمين للحصول عليه من أبناء المملكة، العديد من المزايا التي جعلته من أكثر أنواع التمويل شيوعًا واستخدامًا بالدولة، ومن بين المزايا التي تم الكشف عنها من منصة سلفة الآتي:

التمويل مقدم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

تمنح سلفة لعملائها فرة سداد مجدولة وميسرة تناسب جميع العملاء.

هامش الربح المطبق على التمويل تنافسي.

سرعة إيداع مبلغ التمويل والموافقة عليه من المنصة.

مواعيد الاستحقاق وطريقة تقديم الطلب

تقوم منصة سلفة بالسماح للعملاء من المستفيدين بخدمات التمويل المقدمة، سداد أقساط التمويل في صورة دفعات شهرية متساوية، ويتم تحديد مدة السداد وقيمة الدفعات المستحقة بناء على اختيار العميل، حيث تمنحه المنصة خطط للسداد تبدأ من 6 شهور، وتصدر للعميل الفاتورة يوم 28 في الشهر، ففي حال تم الموافقة على طلب التمويل المقدم بعد يوم 25 في الشهر، تقوم المنصة بإصدار الفاتورة المستحقة بداية من يوم 28 للشهر التالي، ويمكن تقديم الطلب من خلال الدخول على رابط تقديم الطلبات في منصة سلفة واستكمال خطوات التسجيل والتقديم بالمنصة.