الآن رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية تصدرت مؤشرات البحث خلال الأيام الأخيرة العديد من التساؤلات من قبل أولياء الأمور بشأن الدخول الى نظام نور التعليمي الإلكتروني لكي يتم استخراج نتائج الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهي الامتحانات التي أداها طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة بداية من يوم الثاني من شهر ربيع الثاني، ومن المقرر ان يتم اعتماد نتائج الطلاب رسميا خلال الساعات المقبلة والتي يتم طرحها من خلال منصة نظام نور مباشرة، وإليكم من خلال هذه السطور كيفية الدخول إلى نظام نور مباشرة لاستخراج نتائج الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني هذا العام 1443.

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية

أكدت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة أن كافة نتائج الطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الثاني سوف يتم طرحها مباشرة من خلال منصة نظام نور التعليمي، حيث كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام قد في جميع انحاء المملكة العربية السعودية قد انتهت رسميا خلال الساعات الأخيرة بالنسبة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، حيث بدأت الامتحانات في يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الثاني عشر من ربيع الثاني، وأعلنت وزارة التعليم انها قد بدأت على الفور في اعمال تصحيح الامتحانات للطلاب، على ان يتم طرح نتائج الطلاب عبر نظام نور خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتم الاستعلام عنها من قبل أولياء الأمور بشكل طبيعي عبر الموقع.

رابط نظام نور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443

يمكن استخراج كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من خلال نظام نور مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول إلى نظام نور الالكتروني مباشرة في البداية

تحديد ايقونة تسجيل الدخول.

ادخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل صحيح، وكذلك ادخال رقم الهوية الوطنية عبر الموقع.

ادخال رمز التحقق ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

الدخول الى الصفحة الرئيسية.

اختيار نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب ثم ادخال البيانات الخاصة به.

الضغط على ايقونة التقارير لتظهر نتائج الطالب على الفور.

ما هو رمز التحقق المطلوب إدخاله لمعرفة النتيجة

عند توجه الطالب لمعرفة نتيجته يتطلب منه إدخال رقم الهوية بالإضافة إلى رمز التحقق والذي يكون عبارة عن أرقام داخل صورة يجب كتابتها بشكل صحيح كما في الصورة بالخانة المخصصة لها، وفي حال عدم ظهور رمز التحقق يجب تحديث الصفحة مرة أخرى، وفي أجهزة الآيفون يمكن ذلك من خلال النقر على شعار وزارة التعليم .