كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

تسعى منصة إحسان منذ لحظات إنشائها الأولى في خلق التعاون والترابط ما بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وما بين مستحقي الدعم الحقيقين وتستخدم في ذلك برامج تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي وكافة الوسائل الحديثة، وقد حدد المسئولين عن تنظيم العمل بمنصة إحسان عدة شروط للاستفادة من برامج الدعم المقدمة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط التسجيل، وكيف يمكن التسجيل كمستفيد على منصة إحسان.

شروط التسجيل في منصة إحسان

تدعم منصة إحسان العديد والعديد من البرامج التي تساعد في رفع الأعباء عن الفئات المستحقة للدعم، وقد أكدت المنصة على استخدامها كافة وسائل الأمان والتحقق التي تضمن بها التأكد تمامًا من أن التبرعات لن تصل إلا إلى مستحقيها، لذلك فقد وضعت عدة شروط يجب تطبيقها حتى يتمكن إي مستحق من الاستفادة من المنصة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المستفيد من المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية فقط.

أن يقوم المستفيد بإنشاء بريد إلكتروني، حتى يتمكن من التسجيل على منصة إحسان

أن يكون لديه القدرة على متابعة التسجيل والإجراءات من خلال منصة إحسان، حيث لا تتوفر طريقة أخرى للتسجيل أو للحصول على الدعم.

أن يكون للمستفيد رقم جوال سعودي، إذا كان موجود خارج المملكة.

أن يقدم المستفيد كافة البيانات والمستندات التي تثبت حالته.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

وفرت منصة إحسان على جميع الراغبين في الاستفادة من برامج المنصة أسهل طريقة للتقديم، فمن خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة وتقديم طلب التسجيل كمستفيد، يمكن الحصول على الدعم اللازم، ويمكن تطبيق ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: