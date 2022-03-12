نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فشل في إرسال رسائل sms وظهور علامة تعجب .. وأرقام التواصل مع شركات الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فشل في إرسال رسائل sms وظهور علامة تعجب مشكلة كثر ظهورها لمستخدمي هواتف الأيفون والاندرويد في الفترة الآخيرة. ورغم أن المشكلة بسيطة ألا أن الكثيرون لايعلمون ويذهبون ألى مختصي التصليحات. لذا عليكم إعادة ضبط الرسائل النصية. من خلال تنفيذ خطوات حل مشكلة عدم ظهور الرسائل النصية في الاندرويد أو الآيفون بسهولة.

فشل في إرسال رسائل sms وظهور علامة تعجب

ترددت شكاوي كثيرة من مستخدمي الجولات في السعودية حول فشل في إرسال رسائل sms وظهور علامة تعجب باللون الأحمر. بالإضافة إلى الكتابة جانب الرسالة النصية تعذر إرسالها. لذا نشرح لكم الأسباب المحتملة وحل مشكلة فشل إرسال الرسائل في الآيفون والاندرويد.

حل مشكلة عدم ظهور الرسائل النصية في الاندرويد

تكمن حل مشكلة عدم ظهور الرسائل النصية في الاندرويد في الخطوات الآتية:

أحصل على أحدث إصدار من تطبيق الرسائل.

وضع بطاقة sim بشكل صحيح.

تعيين تطبيق الرسائل كتطبيق مراسلة افتراضي.

معرفة دعم شركة الاتصالات للرسائل التي نرسلها.

يتم إعادة ضبط إعدادات الرسائل النصية.

تأكد من وجود رقم مركز الرسائل في الإعدادات.

حل مشكلة فشل إرسال الرسائل في الآيفون

يستطيع أي مستخدم حل مشكلة فشل إرسال الرسائل في الآيفون من خلال الخطوات الآتية:

يتم إعادة تشغيل الجهاز وإرسال الرسالة مرة أخرى.

تحقق من وجود اتصال فعلي بشبكة الاتصالات.

تأكد من دعم الشركة للرسالة.

إعادة ضبط إعدادات الرسائل.

إرسال الرسالة على أنها رسالة نصية.

إزالة بطاقة sim وتركيبها مرة أخرى.

تأكد من معرفة رقم مركز خدمة الرسائل في الإعدادات.

أرقام مركز الرسائل لشركات الاتصالات السعودية

تتنوع شركات الاتصالات السعودية وبالتالي تختلف أرقام مركز الرسائل لديهم ويمكنكم التواصل من خلال الآتي:

رقم مركز الرسائل لشركة الاتصالات stc في السعودية: 00966505032999.

مركز خدمة الرسائل لشركة WE في السعودية: 00971506060000.

رقم مركز الرسائل لشركة الاتصالات زين في السعودية: 966590100880+.

إعادة ضبط الرسائل النصية sms

يكمن حل مشكلة فشل إرسال رسائل sms وظهور علامة تعجب في إعادة ضبط الرسائل النصية sms من خلال الخطوات الآتية: