رابط وخطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية 1443 / 2022 من الموقع الرسمي www.haj.gov.sa واخر موعد للتقديم

رابط وخطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية 1443 / 2022 حث عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية، وهي الخدمة التي يتم تقديمها من قبل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية للموظفين التابعين للوزارة لكي يتم التسجيل في برنامج الحج، حيث قامت وزارة الدفاع السعودية باب الإعلان عن نظام الكتروني جديد وهو نظام حج، والذي تم تخصيصه لكي يتم تسجيل بيانات الأشخاص التابعين للوزارة والراغبين في اداء مناسك الحج للعام الجاري 2022، والتي تتيح التقديم بشكل الكتروني من خلال البوابة المطروحة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية 1443/2022.

آخر موعد لتقديم حج وزارة الدفاع 1443/2022

وبناء على ما قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عنه خلال الفترة الأخيرة، فنجد أن موعد التسجيل في برنامج حج وزارة الدفاع يبدأ من يوم الرابع عشر من شهر رجب 1443 والذي من المقرر ان يستمر حتى يوم الخامس عشر من شهر شعبان هذا العام، حيث يتم التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم إعلانها وتفعيله من قبل وزارة الدفاع السعودية، وذلك لجميع المستحقين من موظفي وزارة الدفاع السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل إلكترونيا عبر الموقع من خلال إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

رابط وخطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل برنامج حج وزارة الدفاع والشؤون الدينية هذا العام، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.