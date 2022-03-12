رسوم إستخراج رخصة بناء سكني والمدة وخطوات إستخراج الرخصة عبر تطبيق سكني. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة. كما تعمل من أجل تقديم لهم مختلف التسهيلات للحصول على هذه الخدمات بكل سهولة. وذلك من أجل رغبة الحكومة السعودية في مساعدة مواطنيها من أجل التمتع بحياة كريمة. كما يعتبر من أهم البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة لدعم المواطن السعودي هو برنامج سكني. حيث يساعد برنامج سكني المواطن في الحصول على وحدة سكنية مناسبة له. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة إصدار رخصة للبناء من خلال تطبيق سكني. وكذلك المدة التي تستغرقها الإصدار وكذلك الرسوم المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط دعم سكني الجديد وطريقة تقديم الاعتراض على الدعم سكني وموعد نزول الدعم.

رسوم إستخراج رخصة بناء سكني

حيث إنه لكي يتمكن المواطن السعودي المستفيد من برنامج سكني من البناء على قطعة الأرض الحاصل عليها يجب أن يحصل على تصريح من قبل وزارة الإسكان السعودية. حيث تعتبر هذه الرخصة هي تصريح للبناء يجب أن يحصل عليه المواطن من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قبل أن يقوم بالبدء في البناء. ولذلك يبحث المواطنين المستفيدين حول مدة إصدار الرخصة وكذلك الرسوم المطلوبة لإصدارها. كما قامت الوزارة بتحديد إنه تستغرق مدة إصدار الرخصة مدة تتراوح بين يوم إلى خمس أيام. كما قامت الوزارة بتقسيم الرخصة إلى خمس تقسيمات ولكل منها رسوم تختلف عن الأخرى. ويمكننا عرض هذه التقسيمات كما يلي:

الأول يتكلف 3 ريال سعودي لكل متر مربع

رسوم التصنيف الثاني 2.40 ريال سعودي لكل متر مربع

الثالث 1.80 ريال سعودي لكل متر مربع

التصنيف الرابع 1.20 ريال سعودي لكل متر مربع

الخامس 0.60 ريال سعودي لكل متر مربع.

خطوات إصدار رخصة البناء عبر تطبيق سكني

كما يتمكن مستفيدي برنامج سكني من الحصول على رخصة البناء وذلك عن طريق التطبيق الإلكتروني سكني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لذلك كما يلي: