نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب التأهيل الشامل 1443 وشروط الصرف وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن راتب التأهيل الشامل يكون عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها الدولة لذوي الإعاقات الخاصة والذين تم تشخيص إعاقتهم بأن يتقدموا بطلب من أجل الحصول على إعانات مالية، وذلك حتى يتمكنوا من العيش بكافة المستلزمات الأساسية للحياة، وذلك بسبب عدم قدرتهم على العمل وجلب الأموال، وسوف نعرفك في هذا المقال على بعض المعلومات التي تخص التأهيل الشامل.

راتب التأهيل الشامل

اليوم يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كل ما يستلزمهم من المأكل والمسكن والملبس وهي وسائل أساسية من أجل عيش حياة كريمة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الشروط والإجراءات سوف نتعرف عليها.

شروط صرف الراتب

تعرف على الشروط الأساسية اللازمة من أجل الحصول على الراتب المالي والتي تكون:

أن يكون المتقدم تم التعرف على إعاقته من قبل وتم تقييمها، وأن يكون مسجل في الوزارة.

أن تكون إعاقة المتقدم قد تم تصنيفها في برنامج الرعاية المالية من أجل ذوي الإعاقات.

ألا يزداد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

أن تكون إقامة المتقدم في أي من مراكز التأهيل الخاصة بالدولة لا تتعدى 6 شهور.

أن يكون المتقدم للراتب مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم حصل على خدمات من قبل من خدمات الإيواء في الوزارة.

أن يكون سن المتقدم أثناء حدوث الإعاقة لا يزيد عن 45 عام.

خطوات تسجيل الراتب

هذه الخطوات اللازمة من أجل التسجيل للحصول على راتب التأهيل:

يتم تقديم الطلب في وزارة الموارد البشرية عن طريق المنصة الإلكترونية لها.

سوف يكون هناك قائمة من الخدمات، نقوم باختيار الإعانة المالية لذوي الإعاقات الخاصة.

سيكون هناك مجموعة من الخانات لكتابة كل بيانات المستخدم ويجب الإجابة عنها بالكامل.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كل تفاصيل طلبك.

هناك أيقونة تسمى “طلباتي” قم بالضغط عليها عندما تريد متابعة تفاصيل طلبك.

الآن يمكنك وبكل سهولة الحصول على راتب التأهيل الشامل المخصص من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمكنهم من الحصول على كافة مستحقاتهم، ولكن يجب الالتزام بجميع الشروط المطلوبة للتمكن من تنفيذ الإجراءات.