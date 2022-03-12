رابط استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر  gosi.gov.sa 

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عمر شويل - جدة رابط استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على gosi.gov.sa بجانب العديد من الخدمات التى توفرها التأمينات الاجتماعية برقم الهوية للمستفيد. بدلا من الوقت والجهد الذي كان يبذل بالطرق التقليدية. فحاليًا يمكن الدخول رابط استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية ومعرفة مدة الاشتراك فضلاً عن وجود أكثر من وسيلة للتواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.

رابط استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

يتيح رابط الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

لو المستخدم جديد يمكن الضغط على اسم مستخدم جديد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة التحقق من الاشتراك.

الدخول على خدمة التأمين أونلاين.

تفتح صفحة البيانات والمعلومات.

أضف رقم الهوية.

الضغط على خيار الاستعلام.

استكمل البيانات المطلوبة والنقر على إتمام العملية.

خدمات التأمينات أونلاين

توفر التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات التى يمكن تنفيذها أونلاين ولعل أبرزها الآتي:

إصدار شهادات بمقدار المعاش

صرف المستحقات المالية دفعة واحدة وتقديم الطلب على الموقع الرسمي.

إصدار بطاقة مستفيد في 9 أيام.

تسجيل مشترك اختياري يقدم لكل كل الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

تعديل المسمى الوظيفي عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن التواصل مع أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أو موقعها الإلكتروني للشكاوي والاستفسارات المختلفة من خلال الآتي:

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عنوان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المقر الرئيسي للتأمينات على شارع الملك سعود إلى جنوب المستشفى العسكري في مدينة الرياض متاح الزيارة من الساعة 08:00 صباحًا حتى 04:00 مساءً.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرقم المجاني 8001243344.

رقم الهاتف 966118087777+.

رقم الفاكس عبر رقم 966112668900+.

بذلك تكونوا لديكم معرفة كاملة عن رابط استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر gosi.gov.sa والخدمات المختلفة التى يمكن الاستفادة منها فور الدخول على الموقع الإلكتروني، كذلك بينا المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.