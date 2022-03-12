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عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية باعتبارها إحدى المؤسسات الخيرية الفعالة التي تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية وسيارات للأسر المحتاجة، تتمثل الخطوة الأولى في التقديم في التسجيل الإلكتروني للموقع الخاص بالمؤسسة ثم استيفاء الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تسهيلًا على المواطنين قدمت مؤسسة الوليد بن طلال خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسة بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الخاص بالمؤسسة.

التوجه على الفور إلى القائمة الرئيسية.

الضغط على تسجيل جديد.

تسجيل كافة البيانات الشخصية في القائمة الظاهرة على الشاشة وتسجيل اسم المتقدم رباعي.

كتابة رقم البطاقة أو الهوية الشخصية للمتقدم بدقة.

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم مع إعادة التأكيد على هذه الخطوة الهامة وكتابته مرة أخرى بشكل صحيح.

كتابة رقم الهاتف بدقة وبشكل صحيح.

تسجيل كلمة المرور.

إذهب على أيقونة التفعيل.

إعادة تسجيل كلمة المرور مرة أخرى ومراجعة كل البيانات المكتوبة للتأكيد على صحتها.

الذهاب على تسجيل.

رابط التسجيل على مؤسسة الوليد الخيرية

يمكن بسهولة التسجيل في هذه المؤسسة الخيرية من خلال ثم إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول ثم تقديم طلب المساعدة سواء كان للحصول على وحدة سكنية أو سيارة مع ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بكل برنامج من برامج الدعم نظرًا لاختلاف الشروط من برنامج لآخر.

رقم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية

أتاحت المؤسسة إمكانية التواصل معها في حالة إيجاد صعوبة في التقديم أو وجود أي استفسار أو مشكلة للحصول على خدمات المؤسسة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 966112110000 تقدم هذه المؤسسة العديد من الخدمات والبرامج للمواطنين السعوديين الذين يتعرضون لمشاكل مالية واجتماعية، تلعب المؤسسة دور كبير في رفع مستوى المعيشة وتوفير مسكن للأسر الغير مقتدرة والأرامل والمطلقات بشرط استيفاء المتقدم لبعض الشروط.

في نهاية مقال طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حيث تم عرض شرح مفصل عن كيفية التقدم لهذه المؤسسة الخيرية عن طريق رابط المؤسسة أو زيارة الموقع الخاص بالمؤسسة، مع توضيح الرقم الخاص بالمؤسسة في حالة تعرض المتقدم لمشكلة أو وجود أي استفسار.